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「桂花巷」登法影展 陸小芬70歲生日收「最棒禮物」

記者陳穎／綜合報導
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「桂花巷」4K數位修復，入選法國盧米埃影展，陳坤厚(右)導演與陸小芬抵達法國走上...
「桂花巷」4K數位修復，入選法國盧米埃影展，陳坤厚(右)導演與陸小芬抵達法國走上紅毯參與影展開幕。（圖／國家影視聽中心提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣經典電影《桂花巷》經4K修復後入選法國盧米埃影展，陳坤厚與陸小芬赴里昂亮相，陸小芬更在70歲生日之際獲得這份最棒禮物。

台灣資深導演陳坤厚經典電影「桂花巷」（1987年）完成台語原音4K數位修復，今年入選全球重要修復電影交流盛會法國盧米埃影展（Lumière Film Festival）經典單元「Lumière Classics」。近日，陳坤厚導演與女主角、金馬影后陸小芬抵達法國里昂，與影視聽中心董事長褚明仁一同走上影展紅毯，而陸小芬在前往法國途中恰逢70歲生日，作品入選國際影展加上生日，讓她直呼：「這是人生最棒的生日禮物。」

陸小芬當年以「看海的日子」（1983年）拿下金馬獎最佳女主角，之後短短三年間接演十多部電影，並憑「桂花巷」獲亞太影展最佳女主角獎。時隔近40年，經典作品再次登上國際大銀幕，她感性回憶：「之前拍的電影不是很鄉土就是復仇女，真的很感謝陳坤厚導演當年把我在『桂花巷』拍得這麼有氣質、這麼美」。

盧米埃影展紅毯星光熠熠，包括坎城影后伊蓮雅各（Irène Jacob）、美國獨立導演陶德海恩斯（Todd Haynes）、香港導演徐克、演員章子怡等國際影人均到場。陳坤厚一身勁裝亮相，陸小芬則以銀色禮服登場，氣場十足。回想當年拍攝「桂花巷」，她感嘆：「40年過去得好快，當時完全無法預料這『桂花巷』有一天會帶我到法國，參加這麼隆重的國際電影盛會。」

精華 FAQ

  • 因為這部1987年作品完成台語原音4K數位修復，並入選盧米埃影展經典單元Lumière Classics，讓經典台灣電影得以在國際修復影展重現。

  • 她在前往法國參與影展途中正好迎來70歲生日，又遇上作品入選國際影展，兩件喜事同時到來，讓她感到格外感動與珍惜。

  • 包括導演陳坤厚、女主角陸小芬，以及影視聽中心董事長褚明仁一同出席；現場還有伊蓮雅各、陶德海恩斯、徐克、章子怡等國際影人。

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