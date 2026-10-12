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獲世新傑出校友…演員跨足製作人 林心如吐心聲「不想被淘汰」

記者陳慧貞／台北報導
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林心如(左)、温昇豪出席世新大學傑出校友頒獎典禮。(圖／世新大學提供)
林心如(左)、温昇豪出席世新大學傑出校友頒獎典禮。(圖／世新大學提供)

林心如出席世新大學第七屆傑出校友頒獎典禮，適逢世新大學建校70周年，典禮別具傳承意義，林心如獲表揚傑出校友，她坦言，從演員跨足製作人，隨著身分轉變，自己需要面對的問題也愈來愈多，過去累積的工作經驗，讓她有機會從不同角度思考影視產業，而重返校園修習傳播管理，更為她帶來許多養分。

林心如2019年為了圓夢，進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，後來因疫情關係，2020年轉到台北世新大學繼續學業，隔年6月不負眾望順利畢業。

她感性分享，以前讀書是為了準備踏入社會，如今重新學習，則是希望能在多變的產業環境中持續成長、不被淘汰。對她而言，傑出校友不只是榮耀與肯定，更是一份提醒，無論在人生道路上走了多遠、走了多久，都要保持好奇心，勇敢重新當一名學生。

林心如也期許大家，無論處於人生哪個階段，都能保有對學習的熱情，因為人生始終存在新的可能。最後，她以「我世新我驕傲」表達對母校的認同與感謝。除了林心如外，温昇豪、湯昇榮、許立一等多位傑出校友也出席受獎，為典禮增添亮點。

疫情 林心如

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