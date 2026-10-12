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「最美主持人」方芳芳拿敬老卡了 鬆口吐4字拒復出

記者林怡秀／綜合報導
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65歲方芳芳狀態依然在線。(記者林士傑／攝影)
65歲方芳芳狀態依然在線。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

方芳芳淡出演藝圈多年，近日被問是否復出主持時，以「沒體力」婉拒，笑稱自己已是拿敬老卡的人，寧可把精力用在旅行與運動上。

有「最美主持人」稱號的台灣資深藝人方芳芳婚後淡出演藝圈，最後主持的節目中視「沒玩沒了」已經是10年前，她近年和老公丹尼爾從上海搬回台灣定居，被問到是否有可能再復出主持，她興趣缺缺：「沒有體力耶，我都是拿敬老卡的人了。」認為還不如趁現在能跑能動，盡情雲遊四海。

方芳芳入行超過40年，曾是御用三金典禮主持，1996年嫁給食品業董座丹尼爾後便淡出演藝圈，定居上海，婚後復出主持過「超級偶像」和「沒玩沒了」，獨生子Jason在2年前結婚成家，她和老公在上海為Jason舉行盛大婚禮，她坦言老公確實想抱孫，但她尊重兒子和兒媳的規畫，不會刻意催生，對抱孫順其自然。

方芳芳笑說現在忙著到處玩，生活安排很充實：「我最近飛得滿兇的，前幾個月剛去新疆，上個禮拜又去了上海和雲南大理，玩了10天才回來，想說現在還跑得動，就盡量玩嘛，我還有在打匹克球，12月還有一個和台北市府合辦的匹克球比賽，所以也是滿多事情在做。」

方芳芳雖退出螢光幕已有一段時間，但狀態依舊在線，問她不想再復出主持嗎？她搖頭：「沒有體力耶，玩的時間都不夠了，像我下個月要去日本、下下個月要去香港，時間排滿滿的，我都拿敬老卡了，體能上還是有差。」她說連旅行都不敢排太滿，就怕自己玩不動，愜意生活令人羨慕。

精華 FAQ

  • 她表示自己已經沒有足夠體力，且現在玩的時間都不夠，與其回到螢光幕前工作，不如趁還能跑能動時多安排旅行與生活活動。

  • 她近年行程相當充實，剛去過新疆、上海和雲南大理，也計畫前往日本與香港，另外還持續打匹克球，12月甚至有和台北市府合辦的比賽。

  • 她坦言老公丹尼爾確實想抱孫，但她尊重兒子Jason與媳婦的規畫，不會刻意催生，對於是否抱孫採取順其自然的態度。

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