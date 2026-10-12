最討厭老公管娘家事 小S氣吼：把媽寵上天是我的事

小S（右）直言不喜歡老公插手管她娘家的事；圖為小S與S媽合照。(取材自臉書)

小S （徐熙娣）日前主持東森「小姐不熙娣」，聊到夫妻間隱私的界線，她直言最討厭老公插手干涉娘家的事情，「她們是從小照顧我長大的人，我要怎麼把她們寵上天是我的事」，來賓徐小可虧她「妳先不要生氣」，她回「我已經在生氣了」，逗趣反應笑翻全場。

小S說，她最難忍受老公干涉她管娘家的事，「我要怎麼把我媽寵上天、把我姊寵上天是我的事，她們是從小陪我長大的人，照顧我長大的人」，徐小可安撫她「妳先不要生氣」，小S回：「我已經在生氣了，妳看得出來我很火大嗎？」另外聊到手機密碼，小S也抱怨全家人都知道她的手機密碼，她卻不知道老公的手機密碼是什麼。

派翠克問小S是否有要求過老公給她密碼？但小S認為沒有這個必要，「我只有趁他喝醉的時候有問過他，然後他雖然喝醉了，可是防禦心還是很重，有時候他喝醉有人打來，我幫他接完以後想要看，可是立刻又鎖碼」，她忍不住問在場眾人「所以我老公是在防我嗎」，徐小可認為只是單純不想讓她擔心，小S自我解嘲：「那我覺得還滿精彩的啊，因為我老公如果赤裸裸在我面前，我會覺得無聊到爆。」