觀影說劇/幻藍小熊采甄為「濕身」扮女鬼 與Andr揭枉死真相

Andr是音樂圈備受矚目的GenZ創作新星。(圖／有余企劃製作有限公司提供)

AI摘要 文章摘要整理： 傅天余推出新作《濕身》，結合濕氣、溺水傳說與少女祕密，找來Andr與采甄首挑大銀幕並集結多位實力派演員，預計2027年第二季上映。

繼「本日公休」獲金馬獎多項大獎提名，更於2024年東京國際影展獲頒「黑澤明獎」後，導演傅天余即將推出最新力作恐怖懸疑電影「濕身」。

今電影首次公開華麗卡司陣容，由曾入圍金曲獎最佳新人、近年在亞洲獨立音樂場景備受矚目的另類創作新星的Andr 擔任女主角，攜手甫獲金曲獎最佳演唱組合的 GENBLUE 幻藍小熊成員、台日混血的采甄（AYAKO），以及憑「左撇子女孩」入圍金馬獎的實力派演員蔡淑臻共同演出，演員陣容令人耳目一新。

蔡淑臻去年以「左撇子女孩」打開國際知名度。有余企劃製作有限公司提供。(圖／有余企劃製作有限公司提供)

電影以台灣無所不在的「濕氣」為獨特恐怖元素，將校園、溺水傳說與少女之間難以言說的秘密交織，打造一則從潮濕空氣裡逐漸滲出的超自然故事。歷經多年開發與籌備，「濕身」目前進入後製階段，導演傅天余透露：「『濕身』要讓恐懼像濕氣一樣，無聲無息滲入身體，包圍每一位觀眾。」

傅天余以劇本細膩真摯、擅長挖掘並雕琢演員著稱。早在2009年執導「帶我去遠方」時，便率先找來林柏宏演出；2023年的「本日公休」更讓陸小芬獲得台北電影獎最佳女主角、傅孟柏獲最佳男配角，方志友則以該片獲得金馬獎最佳女配角肯定。

傅天余過去對演員特質的敏銳掌握，也延續到「濕身」的選角策略。導演傅天余不諱言為了找尋心中主角的最佳人選，團隊尋覓多時並發動萬人海選，而當她擔任金曲獎評審時看見新人Andr 毅然決定大膽啟用。

GenＺ新星Andr過去兩年以首張創作專輯「shhh, it's under my bed」入圍金曲獎等亞洲重要音樂節的「年度專輯」與「最佳新人」等獎項；亦獲得日本 TOKYO ALTER MUSIC AWARDS「Best Asian Artist」肯定，更接連登上Summer Sonic、SXSW Austin、Clockenflap 等國際音樂節。

此次首次演出電影即挑戰高難度角色，傅天余給予高度肯定，先賣關子透露精采程度堪稱「超級怪物新人」。另一位備受矚目的演員，則是今年甫獲金曲獎最佳演唱組合肯定的「GENBLUE幻藍小熊」成員采甄（AYAKO）。

擁有台日混血背景的采甄，此次首度挑戰恐怖電影角色，飾演命運坎坷、因戲水失蹤而成為校園傳說的學姊女鬼，與Andr所飾演的小南形成跨越生死的關鍵連結。

幻藍小熊采甄平日模樣清新可人。(圖／有余企劃製作有限公司提供)

除了兩位音樂圈新生代，電影亦集結蔡淑臻、邱凱偉、楊麗音等實力派演員，並透過逾萬人報名的海選中尋找片中女高中生角色，為電影注入不同於傳統恐怖片的青春感與真實感。

電影「濕身」描述Andr飾演的少女小南因轉學進入新學校，在陌生環境中遭受同儕排擠，卻意外遇上采甄飾演、因戲水而失蹤的學姊女鬼。隨著校園接連發生集體中邪等詭異事件，小南逐漸發現，那些溺水而亡的少女似乎並未真正離去，而是融入空氣、水與肌膚之中，成為無所不在、難以逃離的恐怖存在。當校園試圖掩蓋過去，一段少女們不願被遺忘的死亡真相，也逐步浮上水面。該片將於2027年第二季上映。