劉尚謙送別藍琪悲憶合作往事 珍藏49年封面照：這輩子的榮幸
劉尚謙出席藍琪告別式，回憶兩人自1977年合作以來的珍貴情誼，並表示她敬業真誠、深刻影響自己，還珍藏49年封面照作為永遠回憶。
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劉尚謙出席藍琪告別式，回憶兩人自1977年合作以來的珍貴情誼，並表示她敬業真誠、深刻影響自己，還珍藏49年封面照作為永遠回憶。
資深女星藍琪（本名陳碧枝）9月22日辭世，享壽74歲，告別式12日舉行，昔日合作夥伴劉尚謙前往送別，神情不捨。他回憶，兩人早在民國66年（1977年）便合作連續劇「飄香夢」，當時他擔任男主角，藍琪則是女主角，這段合作至今仍是演藝生涯中深刻的回憶。他大讚藍琪敬業、認真，從不爭排名，也從未與人交惡，待人處事的態度深深影響自己。藍琪人生落幕，好友寇世勳、陳淑麗也來送最後一程。
劉尚謙表示，藍琪比他早約5年進入演藝圈，因此一直尊稱對方為「前輩」，也從她身上學到許多，「她非常敬業、工作認真，敬守本分，在現場從來沒有跟任何一個人交惡過，甚至鼓勵大家。」他坦言，自己後來拍戲時，即使擔任男主角，也從不爭排名，只求認真做好演員的工作，這份態度正是受到藍琪的影響。
談到兩人最後一次聯絡，劉尚謙透露，合作「愛的真諦」之後，雙方就逐漸失去聯繫，也知道藍琪曾表示結婚後便息影，因此多年來沒有聯絡方式，直到媒體告知她離世的消息，才讓他大吃一驚。
儘管多年未見，劉尚謙仍珍藏著當年兩人合作時刊登於「中視週刊」的照片。他說，這是對自己別具意義的一部戲，因此一直將照片保存至今，成為深刻而永遠的回憶。今天出席告別式，他也向藍琪的兒子表達心意：「我這輩子有這個榮幸，是跟你的媽媽一起工作。」
劉尚謙感性表示，聽到司儀以「青山我獨行，不必相送」形容藍琪，覺得十分符合她的個性。他認為，藍琪無論對工作或家人，都有自己的堅持，始終認真做好本分。當年能與她共同擔綱自己從影初期的重要作品，如今再度前來送別，對他而言別具意義。他也相信，若藍琪在天之國知道昔日老友特地前來送行，一定會感到欣慰。
因為資深女星藍琪辭世，他特地前往告別式送別昔日合作夥伴，表達不捨與敬意，也向藍琪的家屬親口致意，感謝當年合作的珍貴緣分。 兩人最早在民國66年，也就是1977年合作連續劇《飄香夢》，當時劉尚謙是男主角、藍琪是女主角，這段合作成為他演藝生涯的重要回憶。 他認為那部戲對自己意義重大，加上藍琪敬業、認真又待人和善，深深影響了他，所以把當年刊登在《中視週刊》的照片保存了49年，視為一生難忘的紀念。
精華 FAQ
因為資深女星藍琪辭世，他特地前往告別式送別昔日合作夥伴，表達不捨與敬意，也向藍琪的家屬親口致意，感謝當年合作的珍貴緣分。
兩人最早在民國66年，也就是1977年合作連續劇《飄香夢》，當時劉尚謙是男主角、藍琪是女主角，這段合作成為他演藝生涯的重要回憶。
他認為那部戲對自己意義重大，加上藍琪敬業、認真又待人和善，深深影響了他，所以把當年刊登在《中視週刊》的照片保存了49年，視為一生難忘的紀念。
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