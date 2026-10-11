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千山我獨行 一代花旦藍琪74歲辭世 告別式播「楚留香」圓遺願

記者陳慧貞／即時報導
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資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。（本報資料照片）
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

資深演員藍琪辭世後由家屬舉辦告別式，回顧她從台語電影到電視圈的演藝生涯，並依其遺願播放〈楚留香〉名曲〈千山我獨行〉送別。

中視一代花旦藍琪（本名陳碧枝）9月22日辭世，享壽74歲，家屬為她於12日舉行告別式，現場布置典雅，家屬也對外發表感謝聲明，昔日合作夥伴劉尚謙前往送別，神情滿懷不捨。

藍琪17歲踏入演藝圈，早年從台語電影出道，曾演出「淚的小花」、「黑寡婦一生」、「像霧又像花」等作品，之後轉戰電視圈，成為中視當家花旦，曾演出「王者之劍」、「觀世音」等古裝劇，也主演台語連續劇「走馬燈」、「愛河」、「安平追想曲」等作品，在台灣電視劇發展初期累積高知名度。

藍琪的前夫是昔日「民生報」、「大成報」社長陳啓家，當年她婚後即淡出演藝圈，兩人育有一子陳鋼，雖然這段婚姻最後離婚收場，但藍琪並未重返演藝圈，而是仍維持低調生活，晚年定居在淡水深居簡出，告別式遺照，淡然看待人世，更曝光她晚年模樣。

藍琪前夫陳啓家於2025年9月20日辭世，享耆壽90歲，如今藍琪也走完人生，兒子陳鋼接連送走雙親，哀痛逾恆。藍琪告別式上播放「楚留香」經典歌曲「千山我獨行」，家屬也透露此為藍琪生前心願，這份灑脫，也成為她留給家人最後的祝福。

藍琪女士家屬感謝聲明：

資深演員藍琪女士（本名陳碧枝）辭世，家屬今日懷著不捨與感恩的心情，陪伴她走完人生最後一程。

藍琪女士年少踏入演藝圈，曾活躍於電影、電視及歌唱舞台。事業正值亮眼之際，她選擇回歸家庭，將人生更多的時間留給所愛的人。

對觀眾而言，她是舞台上耀眼的明星；對家人而言，她更是陳家三代最溫暖的依靠。

家屬回憶，她一生慷慨、善良，總在親友需要時第一個伸出援手。即使多年來數度面對疾病考驗，依然勇敢堅強，甚至在生命最後的時刻，仍不忘安慰家人、要大家不要擔心。

「她這一生，拿得起，也放得下。放得下自己的光芒，卻始終放不下對家人的牽掛。」

家屬也透露，她生前曾提及，希望人生最後的告別，能以「楚留香」的經典歌曲千山我獨行〉相伴。

「千山我獨行，不必相送。」這份灑脫，也成為她留給家人最後的祝福。

最後，家屬誠摯感謝所有曾經喜愛、支持藍琪女士的觀眾、親友及媒體朋友。

「謝謝大家記得她。我們會帶著她留下的愛，好好照顧自己，也照顧彼此。願這份溫暖，繼續留在每個人的生命裡。」

藍琪女士家屬 敬上

藍琪告別式。（冬瓜行旅／提供）
藍琪告別式。（冬瓜行旅／提供）

精華 FAQ

  • 藍琪於9月22日辭世，享壽74歲，家屬並在12日為她舉行告別式。現場布置典雅，昔日合作夥伴劉尚謙也到場送別，場面充滿不捨。

  • 藍琪17歲踏入演藝圈，先從台語電影出道，後轉戰電視圈成為中視當家花旦，曾演出《王者之劍》、《觀世音》及《走馬燈》等多部作品。

  • 家屬表示，〈千山我獨行〉是藍琪生前特別提及的最後心願，希望以《楚留香》的經典歌曲相伴告別，象徵她對人生的灑脫與對家人的祝福。

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