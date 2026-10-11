許純美昔曾選市議員「7大政見」被翻出 身家300億：打死不會貪污

許純美時隔9年再度現身。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 許純美近日罕見公開露面，過往參選台北市議員與喊選市長的經歷再被翻出，當年鮮明政見與高調言論也再次引發討論。

68歲話題人物許純美近日因與司機用餐被拍到，時隔9年罕見公開露面並召開記者會，除了澄清近況，也被問及政治相關話題。不過曾參選台北市議員、甚至一度喊話要選台北市長的她，如今面對政治時事選擇低調，不願發表任何意見，也讓她過去參選時提出的政見再度被網友翻出討論。

許純美自2017年逐漸淡出演藝圈後，鮮少在公開場合現身。事實上，她過去不只活躍於演藝圈，還曾踏入政治。2006年，她以無黨籍身分登記參選台北市第一選區，也就是士林、北投地區的市議員，當時更提出一套相當有個人風格的「7大政見」。

其中包括主張八大行業合法化、攤販合法管理，以及警察改為3班制但不減薪；此外，她還提出汽車拖吊前應先廣播車號10分鐘、計程車加油每公升減少3元等主張。

許純美當時也提出「人人有房有工作」的理念，希望打造「無窮人都市」，並主張宣傳佛法，讓台北市成為佛教都市。多項政見因風格鮮明，在當時引起不少討論，也成為她參選期間最受到關注的話題之一。

不過最後選舉結果並不理想，許純美僅獲得1384票，得票率0.52%，未能當選，連參選時繳交的20萬元保證金也未能取回。雖然最終沒有進入議會，她當年的競選主張多年後仍不時被網友重新挖出。

2018年，許純美甚至曾進一步喊話想參選台北市長。當時她自稱擁有300億元資產，並表示自己「打死也不會貪污」，強調參選不是為了名利，而是想「解救可憐的六道眾生」。不過這項參選市長的想法最後在親友勸說下作罷，許純美此後也逐漸淡出螢光幕。如今睽違9年再次公開現身，面對政治問題則選擇不再表態，與當年高調參選、頻頻提出政見的形象相比，顯得低調許多。