對決金鐘 侯彥西看入圍名單嚇到：是我知道的秦漢嗎？

侯彥西以「屋下無人」入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／客台提供）

AI摘要 文章摘要整理： 侯彥西以《屋下無人》首度角逐金鐘男主角，見到對手名單驚呼「秦漢？」；該劇也帶動多項入圍，兩名童星更獲最具潛力新人肯定。

台灣客家電視兩部作品「屋下無人」、「小包袱」入圍第61屆金鐘獎多項大獎，其中出道20年的侯彥西首度以「屋下無人」角逐金鐘獎男主角，除了驚喜，當一看競爭名單時嚇到：「秦漢？是我知道的秦漢嗎？」他有意帶著媽媽一起步上星光大道 。

「屋下無人」以親情與重組家庭為主軸，描繪家人磨合、彼此扶持的故事，入圍電視電影獎、導演、編劇、男主角、男配角、最具潛力新人及戲劇類原創歌曲等多項獎項。

侯彥西的爸爸是軍人，過去常擔心他在演藝圈沒有未來。這次入圍男主角獎，對他而言是重要里程碑，爸爸卻沒有特別表示。他笑說，這是軍人的害羞，「我們從小到大，爸爸不會用稱讚的方式鼓勵，但可以感受到他在關心你。」如果真的抱回獎座，他打算在爸爸面前好好炫耀一番。

出道20年首度入圍男主角獎，侯彥西坦言難免有得失心，「有得失心是好事，代表我很在意。等我歷練夠了，對這件事可能就會平淡一點，現在的我，想享受入圍、得獎會有的直接反應。」

感情方面，侯彥西今年1月宣傳作品時，首度認愛交往三年的小四歲圈外女友，當時透露兩人對婚事一直沒有共識，沒想到新聞曝光當晚就分手。他表示，前女友沒有恭喜他入圍，兩人目前完全斷聯。

回頭看當時公開女友對婚事的想法，侯彥西也反省自己欠缺對對方的尊重，「對結婚的事情，我們很早就聊過，跟大家說她的想法，某種程度沒有尊重她，我也有檢討。」至於是否有復合可能，他沒有強求，「若要復合要再聊聊，要達到一個共識，不然本身問題還在。」目前沒有新對象，重心放在工作上。

「屋下無人」另外兩名演員、9歲龍步晞與14歲張芹瑜，也雙雙入圍最具潛力新人獎。活潑的龍步晞受訪時話匣子一開就停不下來，還自曝幼稚園時曾遭女同學霸凌，頭髮被扯掉一些，後來因此轉學。

侯彥西笑說，龍步晞在片場也相當活潑，有次對方和其他小朋友在樹下玩，他拍了拍龍步晞的屁股叫他，沒想到力道沒控制好，「打完自己也嚇一跳，他就快哭了。」導演則透露，龍步晞在片中的許多演出都是即興，只要給他劇本中的關鍵字，其餘就讓他自由發揮，自然的反應也成為表演亮點。

14歲的張芹瑜目前就讀國三，在「屋下無人」飾演小兒麻痺患者。為了揣摩角色，她不僅上網找影片觀摩，也到機構探望病友，並接受表演老師指導，將角色詮釋得相當傳神。對表演藝術有興趣的她，未來希望朝相關科系發展；平時熱愛舞蹈，喜歡跳K-pop與嘻哈舞，也夢想有一天能到南韓加入女團i-dle。