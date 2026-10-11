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找她點閱破200萬 胡瓜讚孫女超人氣 網敲碗跨世代搭檔

記者李姿瑩／綜合報導
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胡瓜（左）帶Emma在台南一日遊。（圖／下面一位提供）
胡瓜（左）帶Emma在台南一日遊。（圖／下面一位提供）

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文章摘要整理：

胡瓜帶孫女Emma上台南展開祖孫旅遊，從遊船、機車到濕版攝影都充滿笑點，影片點閱再創高，也引發網友期待兩人搭檔主持。

台灣藝人胡瓜近日在YouTube頻道「下面一位」中帶著孫女Emma前進台南，展開祖孫一日遊。繼上回同框影片創下近200萬點閱後，胡瓜發現孫女堪稱是流量密碼，笑虧：「怎麼那麼多人看妳。」這回他將行程交由孫女安排，兩人一路笑料不斷，也透過旅行交流生活點滴。

他們祖孫倆首先搭船遊覽四草綠色隧道，欣賞紅樹林生態。胡瓜沿途對鳥類、植物充滿好奇，甚至一度將鳥誤認為模型。接著由胡瓜騎機車載Emma前往下一站，Emma透露這是自己第一次給男生載，因為爸爸李進良不讓她騎機車，她根本沒有機車駕照。

此行最特別的體驗，莫過於胡瓜和Emma一起拍攝濕版攝影。兩人換上復古造型投入拍攝，看到成品後，胡瓜忍不住大讚：「我的孫女那麼漂亮。」甚至意猶未盡地再換一套造型拍攝。行程最後，兩人登上屋頂欣賞台南夕陽，胡瓜也分享年輕時爬屋頂穿梭戲院、不慎摔落的往事。有趣的是，Emma竟然不知道胡瓜曾出過唱片，胡瓜只能無奈清唱「包青天」自證。

Emma表示，與胡瓜一起錄影讓她感受到阿公對工作的敬業態度，胡瓜也適時給予提點，並肯定孫女的表現。胡瓜對這趟行程相當滿意，網友更是瘋狂留言，希望胡瓜考慮和Emma搭檔主持。

胡瓜（左）帶Emma在台南一日遊。（圖／下面一位提供）
胡瓜（左）帶Emma在台南一日遊。（圖／下面一位提供）

精華 FAQ

  • 兩人前往台南展開祖孫一日遊，行程包含四草綠色隧道遊船、機車移動、濕版攝影體驗，以及到屋頂欣賞台南夕陽，過程中也穿插許多生活對話與笑料。

  • 因為前一支同框影片已接近200萬點閱，Emma被胡瓜形容是流量密碼，這次又展現自然互動與搞笑效果，讓觀眾看得很有共鳴，因此留言相當踴躍。

  • 胡瓜在節目中展現幽默與經驗，Emma也有自然反應和活潑表現，祖孫互動十分有火花，加上胡瓜本人也肯定孫女表現，所以網友紛紛敲碗希望兩人跨世代搭檔。

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