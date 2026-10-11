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好事將近？ 林俊傑F1開唱 女友合體林媽媽熱聊

記者梅衍儂／綜合報導
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林俊傑帥氣演出。（圖／JFJ Productions提供）
林俊傑帥氣演出。（圖／JFJ Productions提供）

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文章摘要整理：

林俊傑在新加坡F1大獎賽壓軸演出，帶來20多首歌曲與新單曲首唱，女友七七和林母同場熱聊，也引發外界對兩人好事將近的猜測。

天王JJ林俊傑日前現身新加坡F1大獎賽Padang Stage舞台，擔任當晚壓軸表演嘉賓，除一連飆唱超過20首經典金曲，他的女友七七和林母的互動更成為焦點，兩人並排而坐、交談熱絡，不少網友直呼林母似乎很滿意準兒媳。

為了這場演出，林俊傑號召全球百人團隊集結新加坡，歷經近六個月籌備，集結16位國際舞者、海外樂手及國際創意團隊，以世界巡演規格打造限定舞台。林俊傑更首唱全新英文單曲「RISE WITHOUT A SOUND」，他坦言有壓力，透露：「由於目前沒有新巡演的計畫，我把這場演出看成JJ20（演唱會）的一個迷你續篇。」

林俊傑全場連換三套服裝，黑紅皮革、米白西裝到黑色無袖皮革背心依序登場，更在鋼琴橋段寵粉，開放現場歌迷點歌，彈琴接連演唱「她說」、「記得」、「愛笑的眼睛」及「可惜沒如果」。

而七七一身優雅黑色洋裝，不時拿起手機捕捉舞台上林俊傑的帥氣英姿，還轉頭與身旁的林母交談；當七七被現場大螢幕與鏡頭拍到時，她略顯害羞，低頭狂刷手機，而林媽媽則全程高舉手機，開心記錄兒子的演出。

林俊傑與七七2023年相識，隔年相戀，去年底正式官宣戀情，她畢業於全球頂尖設計名校，目前擔任林俊傑個人潮牌「SMG」的創意總監；她更多次與林家同框，如林母的壽宴以及七七的畢業典禮，都有彼此的身影。

這次「準婆媳」一起到場力挺林俊傑演出，大批網友也紛紛獻上祝福，直呼「婆媳關係太融洽」、「獲得長輩祝福的愛情最甜」，更猜林俊傑和七七可能即將會有好消息。

七七(左)和林母一起欣賞林俊傑的演出。（取材自微博）
七七(左)和林母一起欣賞林俊傑的演出。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他擔任當晚壓軸嘉賓，連唱超過20首經典歌曲，還首度演出全新英文單曲《RISE WITHOUT A SOUND》，並以世界巡演規格打造限定舞台，整體規模相當盛大。

  • 七七與林媽媽並排而坐、交談熱絡，還一起看林俊傑表演並拿手機拍攝，兩人互動自然親近，讓不少網友覺得婆媳關係融洽，也因此引發熱議。

  • 因為兩人自2023年相識、隔年相戀，去年底才正式官宣，而七七多次與林家同框，這次又獲林母陪同力挺演出，讓網友推測感情穩定，可能有進一步發展。

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