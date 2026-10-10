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結束與余文樂9年婚 王棠云近況曝光 親揭離婚後生活細節

記者廖福生／即時報導
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王棠云見習當毛小孩家長。（圖／帕奇特小屋提供）
王棠云見習當毛小孩家長。（圖／帕奇特小屋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

王棠云離婚後近況曝光，表示目前以陪伴孩子、運動與進修為主，並受邀參與寵物品牌活動；品牌創辦人王鼎霖、丁巧唯則分享創業緣起與毛孩保健理念。

台灣皮帶大王千金王棠云（Sarah）近期結束與余文樂的9年婚姻，馬上傳出有新消息。她擔任導演王鼎霖與妻子丁巧唯共同創立的寵物專業品牌「帕奇特小屋 House of PupKitt」的毛孩家長，分享四款犬貓適用的「毛孩小日子系列」保健品。

身為品牌忠實支持者的王棠云表示，身邊不少朋友養狗養貓，每次看到都心癢癢，常想著，如果毛孩能陪兒子和女兒一起長大一定很棒。

她也和孩子討論過，養毛孩是一份責任，要一起照顧、陪伴，目前覺得時間與精力還不足，所以這次到「帕奇特小屋 House of PupKitt」跟毛孩們場互動，像是先來「見習」，更了解牠們的習性與照顧方式。她說，跟毛孩相處真的很療癒。

談到近況，王棠云說：「自己最近陪著孩子一起成長，也持續保持運動習慣，另外還去上了調香證照課，除了是長久以來的興趣，也希望之後能學以致用。」

對導演王鼎霖而言，起心動念的起點是大學時期陪伴他的那隻灰色貴賓Boogie 。牠天生有皮膚及排便方面的先天問題，很容易卡住，王鼎霖必須每天協助牠慢慢排便，最後花了一整年試過各種飼料與保健品，才終於找到適合的搭配，讓狀況明顯改善。王鼎霖說，這段經驗讓他在開發毛孩產品時，最在意的就是腸胃配方。

丁巧唯則談到曾經陪伴她15年的愛犬雪納瑞「咕嘰」。咕嘰在2023年過世離開時，她剛生完二寶，心情低落。有一天，兩歲多的兒子天真地告訴她：「媽媽，咕嘰變成星星了，牠會一直在天空守護我們。」

這句話讓她瞬間淚崩，也讓她開始反思，除了讓毛孩好好吃三餐，更該提早做好日常保健與預防。她說，咕嘰用一生教了她一課，這也是她如今對毛孩保健「精益求精」的原因：「希望大家提早幫寶貝打好底子，讓高品質的陪伴更長久，少一點遺憾，多一點美好！」

丁巧唯分享，創立品牌的契機非常單純，就是「愛」。她和先生體質敏感，平時就很講究飲食與成分，家中馬爾濟斯Boss也常因台北潮濕的天氣、換季與環境變化出現皮膚過敏和腸胃不適。

看著毛孩漸漸變老，那種無能為力的心情，每位家長都懂。市面上產品雖多，但要找到成分公開透明、能讓人百分百安心的並不容易，於是萌生「既然要給自己家小孩吃最好的，不如自己研發」的念頭。

品牌四款產品以「小日子」命名，丁巧唯解釋：「對毛孩來說，主人就是牠們的全世界，牠們的一生是由一天又一天平凡的小日子堆疊而成。我們希望毛孩不只是長壽，而是每一天都活得舒服、快樂、有品質。」

王鼎霖也說，希望毛孩吃完產品後，能更享受每天的小生活，從小地方開始。除了經營品牌，王鼎霖更透露，目前正在開發幾個電影劇本，主要想做一部「愛情恐怖喜劇」，希望能盡快呈現給觀眾。

丁巧唯分享，創立品牌的契機非常單純，就是「愛」。（圖／帕奇特小屋提供）
丁巧唯分享，創立品牌的契機非常單純，就是「愛」。（圖／帕奇特小屋提供）

導演王鼎霖（左）與妻子丁巧唯共同創立的寵物品牌帕奇特小屋 。（圖／帕奇特小屋提供...
導演王鼎霖（左）與妻子丁巧唯共同創立的寵物品牌帕奇特小屋 。（圖／帕奇特小屋提供）

丁巧唯與愛犬雪納瑞「咕嘰」。（圖／帕奇特小屋提供）
丁巧唯與愛犬雪納瑞「咕嘰」。（圖／帕奇特小屋提供）

精華 FAQ

  • 她表示目前主要陪著孩子一起成長，也持續維持運動習慣，另外還去上調香證照課，希望把長久以來的興趣學以致用，生活步調更聚焦在家庭與自我充實。

  • 王棠云是寵物品牌「帕奇特小屋 House of PupKitt」的毛孩家長，這次分享四款犬貓適用的保健品，也到現場與毛孩互動，藉此更了解牠們的習性與照顧方式。

  • 王鼎霖因大學時陪伴灰色貴賓Boogie的照護經驗，特別重視腸胃與配方；丁巧唯則因愛犬離世而重視預防保健，兩人希望產品成分透明，讓毛孩每天都過得舒服快樂。

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