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周杰倫看網球遭狂喊回頭比「噓」 幫妻剝蟹閃瞎店員

記者梅衍儂／綜合報導
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周杰倫(左)請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。(圖／摘自微博)
周杰倫(左)請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。(圖／摘自微博)

天王周杰倫（周董）與妻子昆凌結婚多年，感情依舊甜蜜如初。近日兩人現身上海，不僅被幸運民眾在當地知名本幫菜餐廳野生捕獲，他私底下極具「老公力」的貼心寵妻細節也曝了光；兩人更連袂出席上海勞力士大師賽觀賽，周杰倫現場維護秩序的霸氣舉動，再度贏得觀眾好感。

日前有網友在上海一間經典本幫菜餐廳用餐時，遇見剛從樓上包廂走下來的周杰倫與昆凌。網友透露，當時周杰倫既沒戴帽子也沒戴口罩，態度非常親切，經過時還主動向民眾打招呼。

事後網友詢問店員才知道，原來每逢大閘蟹盛產的季節，周杰倫夫妻倆就會專程光顧。店員更私下爆料，昆凌特別喜歡店裡的大閘蟹，而周杰倫每次都會在餐桌上親自幫老婆剝蟹。此外，兩人也有不少固定必點的口袋名單，包含紅燒肉、蟹肉吐司、大閘蟹、鱔絲及燻魚等經典菜色。

除了私下享受美食，周杰倫近日在巡演空檔，也與昆凌一同驚喜現身上海旗忠網球中心，觀賞上海勞力士大師賽。現場觀眾一看到他便忍不住頻頻歡呼。周杰倫隨即回頭朝觀眾席比出一個「噓」的手勢，溫柔提醒大家降低音量。

周杰倫

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