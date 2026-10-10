「太陽」奪首爾電視節大獎 柯佳嬿吐心中金鐘遺珠

柯佳嬿坦言金鐘獎入圍名單裡心中最大的遺珠之憾是編劇和導演。(圖／一諾影視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》獲首爾國際電視節最佳影集，麻怡婷、曾敬驊與導演皆表達感謝，作品也在金鐘與多項國際獎項中持續受肯定。

台灣暗黑校園懸疑影集「如果我不曾見過太陽」再傳捷報。作品獲得首爾國際電視節國際競賽單元「最佳影集」，由製作人麻怡婷8日代表出席頒獎典禮，以全英文發表感言，坦言曾懷疑自己是否還有力量走下去，但從未懷疑過故事本身，真摯告白令人動容。

麻怡婷以「想見你」打開國際知名度，而她的另一半正是陸劇「早春晴朗」導演蔣繼正，而蔣也是「太陽」的導演之一。麻怡婷致詞時表示，說出這個故事並不容易，過程中曾有懷疑自己的時刻，但始終沒有動搖對故事的信念，最後也感謝觀眾一路陪伴，讓作品有機會與大家相遇。

曾敬驊得知作品獲獎後表示，很開心「如果我不曾見過太陽」獲得國際肯定，也感謝所有支持作品的觀眾，強調無論鏡頭前或幕後，每一位工作夥伴都是完成作品不可或缺的一分子。導演蔣繼正則感謝評審與觀眾的肯定，表示會將這份熱忱繼續延續下去。

「如果我不曾見過太陽」今年入圍第61屆金鐘獎6項獎項，包括曾敬驊角逐戲劇節目男主角、柯佳嬿 入圍戲劇節目女主角、蔡喬菲入圍戲劇節目最具潛力新人，以及燈光、視覺特效和最具人氣戲劇節目等獎項。

國際獎項方面，曾敬驊以李壬曜一角獲得2026全球OTT大獎最佳男主角，江齊入圍最佳新人；亞洲影藝創意大獎則入圍最佳導演、最佳音效，石知田入圍最佳男配角。此外，作品也入圍亞洲電視大獎7項大獎，從原創影集、導演、劇本到攝影、剪輯及美術設計，持續獲得國際關注。

柯佳嬿坦言，金鐘入圍名單中最遺憾的是編劇與導演未能入圍。她表示，整個團隊對作品投入許多心力，拍攝過程細心謹慎，得知入圍消息時也替大家感到開心，更喊話：「『如果我不曾見過太陽』，給我拿下最具人氣戲劇節目獎喔！」

「如果我不曾見過太陽」描述25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首，坦承自己就是媒體口中的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度接受紀錄片企畫周品瑜（江齊飾）採訪，沒想到周品瑜竟在夢中與他陷入曖昧糾纏，還逐漸遭一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。隨著夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛恨、罪與救贖也逐步揭開。