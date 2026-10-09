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酸周子瑜「粗腿五五身」挨轟 攝影師遭灌1星負評急道歉

記者梅衍儂／即時報導
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南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜日前現身F1新加坡大獎賽會場。（截圖自Ins...
南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜日前現身F1新加坡大獎賽會場。（截圖自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

周子瑜出席F1新加坡大獎賽後，卻遭高雄攝影師公開批評身材，掀起粉絲抵制與1星負評潮，對方最後道歉收場。

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜近日將個人事業版圖擴展至國際舞台，除了受邀為一級方程式賽車（F1）威廉斯車隊與日本熱門動畫「膽大黨」的夢幻聯名企劃獻唱官方主題曲外，日前更現身F1新加坡大獎賽會場。當天她身穿車隊專屬帥氣外套，內搭黑色平口小背心、性感熱褲與長靴，既帥氣又漂亮的模樣驚艷全場。

▲ 影片來源：instagram平台＠thinkaboutzu（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不料，美照曝光後，一名來自高雄的攝影師卻在網路上公開開酸，自稱拍攝過數千位女性，指稱周子瑜是「粗腿五五身」，甚至直言她的長相與身材「真的還好」。

此番毒舌言論一出，瞬間點燃廣大粉絲與網友的怒火，強烈質疑其專業素養：「連國際公認的美貌都能嫌成這樣」、「對周子瑜都敢公開身材霸凌，私下不知道會怎麼評斷自己的客戶」、「長得愈醜的真的愈愛對別人評頭論足」。

隨著風波愈演愈烈，憤怒的網友發起抵制行動，大批湧入該攝影師的Google商家頁面狂刷1星負評，該店評分一度暴跌至3.6顆星，連帶其個人照與過往攝影作品也被全網肉搜轉載。眼看事情鬧大，該攝影師隨後趕緊關閉Threads帳號避風頭，並在Google評論區公開低頭道歉，請求網友手下留情收回負評，直呼：「我不該批評周子瑜小姐的，我鄭重道歉」。

精華 FAQ

  • 她穿著車隊專屬外套，內搭黑色平口小背心、性感熱褲與長靴，整體風格兼具帥氣與性感，現身F1新加坡大獎賽時相當吸睛。

  • 因為他在網路上公開酸周子瑜是「粗腿五五身」，還說她的長相和身材「真的還好」，被認為是對藝人進行身材霸凌與不尊重。

  • 事件擴大後，網友湧入他的Google商家頁面刷1星負評，店家評分一度下滑，他也關閉Threads帳號避風頭，並在評論區發文道歉。

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