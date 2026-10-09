汪東城走音 炎亞綸七字補刀 飛輪海15年昔日恩怨再爆熱搜

汪東城在上海登台演唱，被指出現走音、落拍情況。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 汪東城在上海演唱飛輪海經典歌被網友指走音，炎亞綸留言「不能只有我看到」後，相關影片與兩人恩怨再度衝上熱搜。

台灣偶像團體飛輪海解散多年，前成員汪東城與炎亞綸 再因一段演唱影片引發話題。汪東城日前在上海前灘音樂節演唱飛輪海經典歌曲「出神入化」，卻被網友直指走音、落拍，相關影片在社群平台瘋傳，甚至釣出前隊友炎亞綸留言「不能只有我看到」，讓這段舞台演出意外登上微博 熱搜，再度引發外界對兩人關係的討論。

汪東城日前現身上海N次方前灘音樂節，造型帥氣登台，又唱又跳演唱「出神入化」。有網友在Threads分享現場拍攝的影片，指出他唱到後段似乎有些氣喘，部分歌詞出現走音、節奏跟不上的情況，影片吸引大量網友觀看。

不少人留言吐槽，直言「過了20年唱功都沒變」、「居然可以幾十年都不進步也是一種奇蹟」，還有人形容他「在好聽跟難聽之間選了好難聽」。沒想到，炎亞綸也現身影片評論區，留下「不能只有我看到」七字，讓原本的舞台表現爭議進一步延燒。「炎亞綸評論汪東城車禍舞台視頻」相關詞條隨後登上熱搜。

炎亞綸的留言也讓飛輪海昔日隊友情誼再受關注。兩人過去曾是同團成員，飛輪海解散多年後，彼此關係及過往互動仍不時成為話題。此次炎亞綸公開留言，被部分網友解讀為帶有調侃意味。但汪東城目前未正面回應這波爭議。

不過，也有網友分享另一個角度的現場影片，認為汪東城當時可能受到監聽耳機狀況影響，才導致演唱不順，並指出經過調整後，他後續演唱時表現有所改善。