孫德榮喝酒失控問「我哪裡對不起妳」 陳喬恩發聲反擊

孫德榮（右）和陳喬恩師徒情變。（聯合報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 孫德榮在節目中酒後重提舊怨，逼得陳喬恩於IG發長文澄清往事，孫隨後又以諷刺口吻回應，師徒20年恩怨再掀熱議。

台灣演藝圈知名經紀人孫德榮過去捧紅偶像女團「七朵花」，其中陳喬恩 發展最為亮眼，但師徒倆關係卻早已凍結20年。孫德榮近年屢次在節目中提及舊案，日前更在網路節目中喝紅了臉，對著鏡頭失控大吼：「我哪裡對不起妳？」甚至放話連自己的告別式都不用來參加。面對昔日恩師一再舊事重提，陳喬恩終於打破沉默，在IG發表長文正面回應。

陳喬恩坦言自己真的沒有恨孫德榮，並澄清當年合約到期是和平離開，且去大陸發展後「沒有少給公司抽成」，對於孫德榮聲稱曾託人帶話祝福她結婚一事，她也直言「完全沒有收到」。她強調多年來的沉默是為了保護自己、也給予對方尊重，但無法接受一再被加油添醋誹謗，無奈喊話：「希望你以後多聊聊自己的生活，就不用一直提到我了。」

眼看昔日愛將發聲切割，孫德榮隨後也展現火象星座的強硬姿態，先是不以為意稱「隨她說吧」，接著又酸勁十足地回應：「今天非常感動國際巨星陳喬恩的回答，您是一位天生藝人、靠自己勇闖演藝圈，我只是一個身邊的工作人員。」最後他語帶諷刺地祝對方未來順遂，並酸回「請大人有大量，不計前嫌」。師徒倆20年恩怨再度躍上檯面，隔空交火也引發外界熱議。