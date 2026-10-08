遭孫德榮連番點名「我哪裡對不起妳」陳喬恩首度回應了

孫德榮（右）和陳喬恩師徒情變。（本報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 孫德榮多次公開談及與陳喬恩的師徒恩怨，陳喬恩則首度在限動回應，澄清沒有恨意、未少給抽成，並盼對方停止反覆提及。

孫德榮當年捧出「七朵花」陳喬恩 ，但師徒此後失聯，關係急凍。孫德榮去年上「命運好好玩」被問子弟兵中最傷他心的，直接點名「陳喬恩」；日前上八大「娛樂百分百」頻道「酒後的心聲」，也對著鏡頭大吼：「我哪裡對不起妳？」對此陳喬恩本人發聲了。

孫德榮紅著臉隔空對陳喬恩怒吼：「我哪裡對不起妳？」。（截圖自Youtube）

陳喬恩在Instagram限動發文，直言「其實我真的沒有恨你」、「我也沒有少給公司抽成」、「我的沈默其實是在保護自己，也尊重你」、「就不用一直提到我了」，看得出已盡最大的努力給昔日的經紀公司老闆尊重。

孫德榮去年節目中指陳喬恩「自以為很漂亮，自以為她很棒，自以為她的一切都是靠她自己，自以為她是天下的萬人，陳喬恩」，今年火力依舊不減，在YT節目中臉喝得紅紅，指陳喬恩當時不紅時都是他求爺爺告奶奶，之後就是因為在攝影棚喝酒，被他抓包並冷凍一年，「她就對我恨之入骨」，找任何關係來解約，他就是不解，覺這小孩太順要打一下。

孫德榮也說一年後解凍，他為讓她去中國發展，不惜跟三立翻臉，並指陳喬恩結婚的時候，有請人帶話，主持人問有和解可能嗎？他指的確有人找，誰要跟他和解他都無所謂，只是請客吃飯多雙筷子而已，也說陳喬恩妳也結婚了，曾請人帶話要「事緩則圓」。

陳喬恩發文如下：

其實我真的沒有恨你 就是已經大概有20年前的事情了 然後當年其實合約到的時候，大家都很和氣啊 當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需聯繫後來我去大陸拍戲，幾年後忽然就開始有莫名其妙的一些報導出來其實我從頭到尾都很納悶 當年拍完王子變青蛙後，蠻多劇本找過來的， 我很感謝很多人願意看見我給我機會，當年身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成我一直都是很努力也享受的，樂在其中的拍戲 然後 命中注定我愛你 之後～我就合約滿了，自然的就離開公司了。 這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我。其中不免帶著很多加油添醋的毀謗 我也就當新聞和節目需要的效果，沒有去回應什麼。 還有，你一直說我結婚你找人帶話給我，其實 我完全沒有收到從來沒有任何一個認識的人，有提到過你的任何事情，完全沒有。 剩下的畫面我沒有看完，反正來來去去也就那樣～ 我以後不會再回應，但我也不希望莫須有 帶有攻擊言論的話一再發生，我的沈默其實是在保護自己，也尊重你。 還有～從來也沒有人找過我說要什麼 大和解之類的，其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後，多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩，就不用一直提到我了～

陳喬恩回應昔日老闆。（截圖自Instagram）