張懷秋赴美學表演 從唱跳偶像 重新成為一位演員

演員 —— 張懷秋（圖／張懷秋提供）

聊到張懷秋，可能會有兩種印象。

如果有在聽2010年代華語流行音樂，一定聽過他在嘻哈團體「大嘴巴」時的歌曲〈國王皇后〉或〈喇舌〉，那時走進KTV，就會聽到有人在大唱他們的歌曲；如果是近年有在關注台灣電影，那肯定會有印象他在《角頭—大橋頭》裡飾演又狠又惡的「蠍子哥」，當時電影一上映，就有人在社群上面表示困惑：「這⋯⋯真的是當年的唱跳偶像懷秋嗎？」

會感到這樣的形象反差，很正常，自2016年大嘴巴解散以來，懷秋就飛往洛杉磯學表演，直到2024年的《角頭—大橋頭》才再次回到台灣觀眾的視野之中。

還記得我嗎？

相隔這麼久，也不是懷秋所願意，他說當時的自己想得太天真，以為花個一兩年，好好上課、休息，就能重返演藝圈，「但好像稍微離開一陣，導演、選角指導，大家就不會想到你。然後久了，就沒機會再回來。」

機會等不到，那就試著主動出擊，懷秋到處發信詢問，網路上找得到聯繫方式的選角指導都問問，「有些人的回應也很有趣，說『蛤？懷秋，是我知道的那個懷秋嗎？』」現在說得有趣，但當時周邊的家人朋友都為他緊張，勸他找點其他事來做，「但我覺得不行，都上表演課了，我一定要做演員。」

懷秋不是不緊張，他給自己設下的死線，就是在把大嘴巴時期賺的錢花完的那一天，「我其實蠻壓線的。」他說自己其實是個笨的人，很執著，就算知道極限在那，也不會為此先設想退路。但很憂鬱時，也還是需要自我安慰，坐在洛杉磯的咖啡廳裡，告訴自己，「等到開始忙的時候，我一定會超羨慕現在的我，以前在大嘴巴時可沒有這種時間。」

等待煎熬，不過沉潛是值得的，懷秋在《角頭—大橋頭》裡演得好，備受討論，雖然沒有入圍金馬，但金馬執委會執行長聞天祥還特別點出，他是最大遺珠：「懷秋你真的很好。」

懷秋憑《角頭—大橋頭》中又狠又惡的「蠍子哥」一角，重返觀眾視野。(圖／曼尼娛樂提供)

不對，重來，再一遍

在美國的學習，影響懷秋許多，回想起來，前兩個禮拜滿是挫折。第一場表演練習很簡單，照著劇本，懷秋演弟弟，另一個同學演哥哥。但當懷秋走入房間，一說台詞：「你在幹嘛？」老師就立刻喊「卡，再來一次。」沒有多做解釋。

懷秋又開了一次門，「你在幹嘛？」卡，再來一次，再來5次，再15次⋯⋯。

「你知道我為什麼一直喊卡嗎？」老師問，懷秋不明白，「因為你一進門，我就知道你準備要講話了。從你的眼睛就看到台詞。」

一知半解，他回去看自己表演課練習的回放，才發覺，「好像真的有，觀眾真的能夠看穿你走進來就準備要講話了。」那時很氣餒，明明自己以前也演過戲，怎麼會連一句台詞都說不好。

《敗犬女王》、《真愛趁現在》到《必娶女人》，懷秋其實在2010年前後演了不少偶像劇，但表演的需求不同，看重的是節奏，要掌控好每一刻表演和時機。而在美國學的完全相反，要的是有機，不要控制任何事情，把台詞背好，到現場就把劇本放掉，沉浸當下，對手如何拋，你就怎麼接。

「我那時在美國學的表演有點像洗腦，洗腦自己現在角色想離開，我就是想離開。想離開、想離開、現在就要離開。那個感覺和情緒就出來了。」

2016年後懷秋遠赴洛杉磯學習表演，這段經歷不僅精進了演技，也為他帶來深刻的轉變。 (圖／曼尼娛樂提供)

好的演員是一台活著的測謊機

菜就練，不懂就問，然後繼續練，做什麼都是這樣，過去懷秋在主持《完全娛樂》也是如此。不會主持、怎麼聊都不有趣，就向羅志祥請教，那時的羅志祥甚至是在打對台的節目《娛樂百分百》主持，但沒藏私，和他分享練習的方法很簡單，去訪問陌生人，要對別人有好奇心。

「我有空就去酒吧，找一個陌生人，直接說『你好』，然後開始聊。」他說自己是個大I人，但沒辦法，還是得練，花幾個月，訪問的功力才慢慢變好了點。

當下很重要，無論主持或演戲，都要懂得觀察對方的情緒。再把時間拉回到第一堂表演課，那時還沒有人見過老師，所有人都在教室外等待老師來開門上課。突然一個人到來，和所有人道聲早安，開門，進教室，解說課程，並告訴大家：「一個厲害的演員，是不可能被騙的，他太敏感，會吸收你的各種情緒。所以剛才進門跟大家說早安時，我知道誰是認真跟我打招呼，誰在敷衍我。」

和朋友相處，懷秋也在偷偷練習，猜朋友現在是什麼情緒，猜錯了，學起來，在心裡作筆記，「老師的話我一直記著，對我來說，好的演員要是一台活的測謊機。」

那現在已經成為測謊機了嗎？「不可能那麼厲害啦！」他大力吐槽。

懷秋與羅志祥在電影《網紅老爸》中展現十足喜劇火花 (圖／曼尼娛樂提供)

要演，要先敢玩

對懷秋來說，表演必須帶著玩心，每次都來點不一樣，就算現在要他再演一次蠍子哥，他也會去試出另一種版本。「角頭」系列中的角色蠍子、《網紅老爸》裡的角色昌仔，其實都是大哥身邊的二把手，但被他玩出了截然不同的模樣。

昌仔對王識賢所飾演的老大天哥忠心耿耿，少了蠍子的憤世嫉俗與狡詐，站得更挺，引以為傲，「其實私底下我也是把王識賢視為偶像，所以表演起來很容易。」懷秋笑著說，倒是一開始太崇拜了，總是站在旁邊，不想打擾他表演，是王識賢提醒他：「你要表演的話，不要客氣喔。」才發現自己不小心變成了觀眾，他也是演員，該好好表現才對。

第一次演喜劇的懷秋，可是《網紅老爸》裡的搞笑擔當，電影院裡的笑聲總是落在他身上，明明沒他的事了，卻在後頭依然有戲。

懷秋笑說自己平時最愛看的就是喜劇，《醉後大丈夫》系列尤其。像是第2集裡的一個場景，是一席人趕婚禮遲到，直接把快艇開上沙灘，當眾人已往現場奔去，最後那位大叔才慢好幾拍地把錨丟下船。「那一幕讓我笑到沒辦法控制，明明是個遠景裡的背景動作，怎麼可以這麼好笑！」這讓他不斷提醒自己，就算在很遠的鏡頭，也不能忘了表演。「所以當有人說，我用扣在褲子上的打火機點菸的那幕很好笑，讓我特別開心，成就感好大。那不是個特別交代的動作，而且在遠景裡頭，卻被看到了。」

不過拍片難免會遇到幾場比較無聊的戲，「那就要找到可以玩的方法。」懷秋舉例，在《角頭—鬥陣欸》裡一場談判戲，雙方都很兇，但沒有要分出個勝負，氣氛僵在那，不有趣，「我就找方法，看現場有誰可以羞辱。剛好嗆我的人，一頭金髮，我就回了一句『你，剛從髮廊出來喔？』」天外飛來一筆，讓肅殺的戲添了點趣味，成為不少人喜愛的「蠍式金句」之一。

「要讓觀眾有驚喜。」懷秋說，美國表演課的老師也曾說過，看劇本時腦中浮出的第一個畫面，得丟掉，那是理所當然會發生的事，要去嘗試演出不合理的東西，合理化它。當然有試不成功的時候，NG了，那就和導演喊聲失禮（sit-lé），再試下一個。「我覺得這是演員最需要勇氣的地方，要敢去嘗試，用不同方式來詮釋一場戲。」

第一次演喜劇的懷秋，可是《網紅老爸》裡的搞笑擔當，電影院裡的笑聲總是落在他身上 (圖／曼尼娛樂提供)

被記得的感覺，真好

近期找上懷秋的角色多是反派，像是影集《郵票與舒芙蕾》裡的渣男律師、電影《明月共此時》的反派梟雄逢蒙，但他不怕定型，也不怕觀眾討厭他，「這不是一種稱讚嗎？一直有人找我演反派，代表他們認同我的表演。」

而且反派不用按牌理出牌，更自由，更好玩。懷秋聊起《角頭》裡的其中一場，導演姜瑞智一一分配每個角色的站位，但輪到他時卻說：「蠍子，隨便你。」「哇，我在當下都快泛淚了，這是一個多麼奢侈的指令啊。」回想起來，依然感動。

人生想做的事還很多，想和林俊傑一起創作、嚮往某天可以成為一位好爸爸，但此時此刻的懷秋，還是更想好好當個演員。他說自己像是一隻戴上眼罩的賽馬，暫時不想為其他的事分心，就是要演戲。「有時候睡眠不足很累，但還是很幸福。夜深人靜，會回想起之前在洛杉磯什麼事都沒有的時刻，現在有戲有角色的我，真的是太幸福了。」

懷秋是真的很愛演戲，把握每一次能在鏡頭前玩樂的機會。即使他仍舊是個不愛社交的I人，被稱讚會害羞尷尬，但還是感謝每一個被記得的時刻，就算只記得他在大嘴巴時的表現也是，「大嘴巴的歌還被喜歡，是會真的很開心欸。那就像是在黑暗中的雪地裡尿了一泡尿，你看不見，但那攤雪真的被你融化了。」懷秋說，被記得的感覺真好，只是不確定大嘴巴的歌迷喜不喜歡這個比喻就是。

懷秋熱愛演戲，把握每一次在鏡頭前發揮的機會，仍珍惜每一個被記住的時刻。 (圖／曼尼娛樂提供)

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）