賈靜雯52歲生日被狂砸奶油 曝「健忘+遺忘」凍齡關鍵

賈靜雯被砸整頭奶油。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 賈靜雯52歲生日分享被砸奶油的照片，表示凍齡關鍵是遺忘年齡、活在當下，並感謝生命中遇見的人讓她感到知足與快樂。

台灣雙金影后賈靜雯8日迎來52歲生日，她大方分享被砸奶油模樣，笑得開懷，直言：「什麼叫凍齡就是要遺忘年齡的存在，我除了健忘，也很會遺忘！」

賈靜雯分享「活在當下」的重要，想吃就吃，想懶就懶，想動就動，她透露最近愛上聽Podcast ，從智者那裡得到啟發。她表示，人隨著年紀增長，愈能珍惜所擁有的，「謝謝我生命中出現的你們～不管認識不認識短暫過客或摯愛家人，我擁有的已超出我的想像了，知足，滿足～我很快樂」。她也在文末寫下「幾歲不重要、重要是年輕、健康與喜樂、身心要富足」，並以「26*2」呼應52歲生日，直言現在的自己很快樂。

賈靜雯迎來52歲生日。（取材自Instagram）

賈靜雯在IG曬出多張生活照片，從旅遊、運動到工作時的畫面都有，也大方曬出被砸奶油的狼狽照片，並寫下對52歲的感受。她笑稱所謂「凍齡」，就是先把年齡這件事放到一旁，自己除了健忘，也很擅長「遺忘」，近來更刻意練習把注意力放在當下，享受每段時間帶來的感受，想吃就吃、想休息就休息，也會依照狀態安排運動。

面對新的一歲，賈靜雯也感謝生命中遇見的每一個人，不論是認識或不認識的人，或只是短暫經過生命的過客，以及一直陪伴在身邊的家人與摯愛，都讓她感受到擁有的一切遠比想像中更多。

賈靜雯懂得活在當下。（取材自Instagram）