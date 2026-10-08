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林依晨購物快狠準不殺價 霸氣直言：省時比金錢更寶貴

娛樂新聞組／綜合報導
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林依晨買東西快狠準「不殺價」，她霸氣直言說，省下的時間比錢更寶貴。（取材自You...
林依晨買東西快狠準「不殺價」，她霸氣直言說，省下的時間比錢更寶貴。（取材自YouTube@芒果TV）

AI摘要

文章摘要整理：

林依晨在實境節目中分享自己的購物哲學，買東西果斷不殺價，強調省下的時間比省錢更珍貴，也偏好實用耐用的高品質物件。

擁有「零負評女神」稱號的台灣女星林依晨，近期在參與實境節目「花兒與少年2026」時，展現私底下極具個人智慧的「購物哲學」。在最新曝光的節目片段中，只見她買東西快狠準、完全不愛殺價，她更分享自己的價值觀，直言：「省下的時間比省下的錢更寶貴！」引發許多網友共鳴。

噓！星聞報導，影片中，林依晨在異國市集獨自挑選商品，當她看到心儀的特色圖騰T恤時，只要覺得「怦然心動」，便會毫不猶豫地向老闆指名購買（"I want it. I got it."）。過程中，她完全沒有一般遊客常見的討價還價環節，直接掏錢買單並禮貌道謝。對此，林依晨在受訪時透露了自己不愛殺價的原因，她充滿睿智地表示：「省下的時間，比那些省下的錢更寶貴。」展現了她將「時間成本」看得比金錢更為重要的超然觀念。

除了買東西「快狠準」，林依晨對於物品的材質與耐用度也相當講究。畫面中可見她看中皮件時，特地以英文仔細詢問店家包包是否為「真皮（Real leather）」。她進一步分享自己挑選物品的原則：「我喜歡實用性的、品質很好的，不是那種用幾次就丟的。」

林依晨解釋，選擇耐用且高品質的物件，能讓她在生活中覺得「比較沒有負擔」，相對而言，這樣的極簡與重質不重量的態度，也讓她的「心情比較寧靜一點」。

精華 FAQ

  • 她在異國市集挑選商品時非常果斷，看中喜歡的就直接買，不拖泥帶水，也不進行討價還價，整體呈現快狠準、效率優先的購物態度。

  • 林依晨認為，花時間討價還價所節省的金額有限，反而可能浪費更多時間，因此她把時間成本看得比省下的錢更重要，重視效率與生活品質。

  • 她特別重視材質與耐用度，會確認是不是真皮，也偏好實用性高、品質好的物品，不喜歡用幾次就丟的東西，這讓她感到生活更輕鬆、心情更平靜。

林依晨

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