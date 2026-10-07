罹癌挖3洞 徐若瑄揭還有7道巨疤 長年受這一種體質所苦

徐若瑄說，自己身上有七道疤痕。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 徐若瑄出席公益活動時坦承自己深受蟹足腫體質影響，甚至甲狀腺癌手術也改採口內開刀，並透露近況包括創業、籌備新專輯與巡演。

台灣女星徐若瑄 近日出席公益活動，揭開與七位顱顏青年合影的一系列攝影作品。身為「鋼鐵V」，徐若瑄過去穿衣服大多習慣遮住手臂，堅持要有袖子。當天，她首度大方揭露自己身上其實藏著七道疤痕，更公開背後長年受蟹足腫體質所苦的經歷。

徐若瑄坦言自己雖沒有容貌焦慮，但有「蟹足腫焦慮」。她細數身上包括卡介苗、按摩刮傷、生子剖腹、拇指外翻以等，算一算共有七道疤痕，而且上半身特別嚴重，會不斷癢、甚至持續變大成長。

她說：「只要一癢，就會提醒我那裡有個那麼大的疤。」尤其手臂上卡介苗的疤痕最讓她感到困擾，甚至會影響到演藝工作；前年她罹患甲狀腺癌，經過手術後如今只需半年回診一次。

徐若瑄表示，正常情況下甲狀腺手術是從頸部外面開刀，但因為她深知自己有嚴重的蟹足腫體質，若從外面切開恐留下巨大疤痕，因此主動向醫生說明狀況，最後選擇從「口內開刀」，在嘴巴裡面挖了三個洞。幸運的是，當時右邊甲狀腺有保留下來，目前甲狀腺素分泌完全正常，定期每半年追蹤即可，飲食也不受限制，她慶幸直呼：「運氣很好，中了一個最不用擔心的癌症 。」

除了忙於拍戲與公益，徐若瑄最近低調升格當老闆，與弟弟張徐康群共同成立新公司「群泰文創股份有限公司」。將到年底，她笑稱自己還在為KPI「低調努力中」。談到工作規畫，徐若瑄帶表示明年上半年預計要發新專輯，新巡演希望可以下半年登場，她還現場直接邀約身旁的顱顏青年來拍自己的MV，笑稱剛在現場被叫「姨」，直呼要開始好好「物色小鮮肉」了。