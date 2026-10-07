蔡康永現身沈伯洋造勢 中軍媒不點名批：早晚付出代價

知名主持人蔡康永（中）4日悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，先是默默坐在地下，隨後工作人員幫他找到座位。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永出席沈伯洋造勢活動後引發爭議，中國合作品牌迅速切割；解放軍體系媒體鈞正平則發文批評，指涉支持台獨者終將付出代價。

知名主持人蔡康永 4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競選總部成立大會，隨後遭中國合作品牌火速切割。解放軍 宣傳平台「鈞正平」6日晚間不點名發文稱，某些人「一邊賺著中國紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

由解放軍新聞傳播中心主管的新媒體帳號「鈞正平」隸屬解放軍報體系，其發布的訊息一般被認為代表和傳達中解放軍方立場。

「鈞正平」6日晚間以「在『台獨』這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間」為題發文稱，近期一位台灣公眾人物因給「『台獨』頑固分子沈伯洋站台」，受到輿論強烈批評。面對質疑，「島內外一些人卻以『不要過多解讀』來進行搪塞」，當事人至今也未作出清晰明確回應。

文章提到，「不是所有事情都有模糊空間」，並指沈伯洋的「所作所為、成色如何世人皆知」，又稱「『台獨勢力』是中國人民的死敵，『台獨分子』是民族的敗類」。

文章接著指，這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。

文末稱，某些人妄圖用話術混淆是非，一邊賺著中國紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

沈伯洋4日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永現身活動現場。與蔡康永有合作關係的中國電動車品牌零跑汽車隨後發布聲明，強調蔡康永「並非零跑代言人」，並下架全部相關內容。