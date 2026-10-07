我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

68歲許純美近況曝光 街頭被巧遇 兩段轟動姐弟戀情史被翻出

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「阿美姊」許純美上一次公開露面已是2018年。（本報資料照片）
「阿美姊」許純美上一次公開露面已是2018年。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

68歲許純美在台北士林被巧遇，近況曝光，同時也讓她因女兒事件爆紅、以及與年輕男友和前夫的多段情感糾葛再度成為話題。

68歲的許純美近況曝光。根據「時報周刊CTWANT」報導，有民眾在台北市士林區巧遇許久未公開露面的她，意外捕捉到她現身街頭的身影。這位曾在2000年代掀起話題的「阿美姊」，當年因女兒小雲的事件受到社會關注，隨後憑著鮮明個性及頻頻出現的經典金句闖入演藝圈，感情生活也屢次成為媒體焦點。

2003年，許純美的女兒小雲被發現在大賣場生活，引發社會討論，許純美也因此受到大量媒體關注。她後來頻繁登上電視節目，憑著獨特說話方式及高辨識度形象走紅，一度成為綜藝節目的話題人物，也掀起一波「綜藝怪咖」現象。

許純美的感情經歷同樣充滿話題。2006年，她與比自己年輕22歲的肌肉猛男邱品叡交往，當時曾大方稱讚對方「人帥性格好！」兩人交往後一度訂婚，但3個月後陸續傳出買婚、借錢等糾紛，關係急轉直下。之後許純美更曾指控遭邱品叡毆打、拋摔，導致鼻樑骨折，雙方最終對簿公堂，感情也宣告破裂。

隔年，許純美再度步入婚姻，與小她23歲的林宗一結婚。當時她曾形容自己婚後對丈夫相當依賴，兩人也曾分享婚姻生活。不過這段婚姻僅維持不到兩年，2008年11月雙方協議離婚。

離婚後，兩人之間仍牽涉金錢及感情糾葛。2015年，許純美曾透露遭林宗一突然離開，當時情緒受到相當大衝擊，陷入低潮，所幸在女兒來電及宗教信仰支持下，逐漸走出那段艱難時期。

精華 FAQ

  • 根據報導，有民眾在台北市士林區巧遇久未公開露面的許純美，意外拍到她現身街頭，因此她的近況再度被外界注意與討論。

  • 她在2003年因女兒小雲被發現在大賣場生活而引發社會關注，之後又靠鮮明性格、獨特說話方式與經典金句，成為綜藝節目的話題人物。

  • 她先與小22歲的邱品叡交往並訂婚，但後來爆出買婚、借錢與疑似暴力糾紛而分手；隔年改與小23歲的林宗一結婚，婚姻不到2年便在2008年離婚。

上一則

王鶴棣又被爆料 趁黃子韜洗澡堵門只為這件事

下一則

「終極二選一」 安海瑟薇寧願不要小金人 也盼尼克二連霸

延伸閱讀

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
港星白雲認愛 離婚第二春激吻小22歲外籍男友 甜喊「他成熟我幼稚」

港星白雲認愛 離婚第二春激吻小22歲外籍男友 甜喊「他成熟我幼稚」
余文樂離婚3個月「前妻緊貼男星」 王棠云大方認了：控制不住表情

余文樂離婚3個月「前妻緊貼男星」 王棠云大方認了：控制不住表情

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕