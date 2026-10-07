68歲許純美近況曝光 街頭被巧遇 兩段轟動姐弟戀情史被翻出

「阿美姊」許純美上一次公開露面已是2018年。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 68歲許純美在台北士林被巧遇，近況曝光，同時也讓她因女兒事件爆紅、以及與年輕男友和前夫的多段情感糾葛再度成為話題。

68歲的許純美近況曝光。根據「時報周刊CTWANT」報導，有民眾在台北市士林區巧遇許久未公開露面的她，意外捕捉到她現身街頭的身影。這位曾在2000年代掀起話題的「阿美姊」，當年因女兒小雲的事件受到社會關注，隨後憑著鮮明個性及頻頻出現的經典金句闖入演藝圈，感情生活也屢次成為媒體焦點。

2003年，許純美的女兒小雲被發現在大賣場生活，引發社會討論，許純美也因此受到大量媒體關注。她後來頻繁登上電視節目，憑著獨特說話方式及高辨識度形象走紅，一度成為綜藝節目的話題人物，也掀起一波「綜藝怪咖」現象。

許純美的感情經歷同樣充滿話題。2006年，她與比自己年輕22歲的肌肉猛男邱品叡交往，當時曾大方稱讚對方「人帥性格好！」兩人交往後一度訂婚，但3個月後陸續傳出買婚、借錢等糾紛，關係急轉直下。之後許純美更曾指控遭邱品叡毆打、拋摔，導致鼻樑骨折，雙方最終對簿公堂，感情也宣告破裂。

隔年，許純美再度步入婚姻，與小她23歲的林宗一結婚。當時她曾形容自己婚後對丈夫相當依賴，兩人也曾分享婚姻生活。不過這段婚姻僅維持不到兩年，2008年11月雙方協議離婚。

離婚後，兩人之間仍牽涉金錢及感情糾葛。2015年，許純美曾透露遭林宗一突然離開，當時情緒受到相當大衝擊，陷入低潮，所幸在女兒來電及宗教信仰支持下，逐漸走出那段艱難時期。