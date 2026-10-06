蔡康永遭中國封殺 杜汶澤昔挺太陽花遭抵制：只有錢不會幸福
蔡康永因出席沈伯洋競選活動引發中國輿論封殺聲浪，相關合作品牌與專訪內容也遭處理；杜汶澤則借題發揮，回顧支持太陽花後的經歷，強調真正幸福不只看金錢。
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蔡康永因出席沈伯洋競選活動引發中國輿論封殺聲浪，相關合作品牌與專訪內容也遭處理；杜汶澤則借題發揮，回顧支持太陽花後的經歷，強調真正幸福不只看金錢。
藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，雖然當天並未上台發言，也沒有明確表態支持沈伯洋，仍引發中國網路輿論批評，甚至出現「封殺」聲浪。中國網友喊話「可以封殺了吧」，蔡康永過去合作的中國品牌零跑汽車隨後發表聲明，並下架與他相關的宣傳內容，連「時尚芭莎」9月刊登的蔡康永專訪也被刪除。
移居台灣多年的香港藝人杜汶澤今（7）日上午在臉書發文，有感而發談起自己過去的經歷。他提到，近期又看到藝人遭到「封殺」的新聞，不禁想起2014年因支持太陽花運動，曾遭到某些國家「針對」，如今一轉眼已經過了12年。
杜汶澤表示，這12年來自己的生活並沒有因此過不下去，更直言：「這12年間沒有一餐吃不飽，晚上回家更有全世界最完美的女人陪我吃飯。」以幽默又帶著感性的方式，回應過去面對的風波。他也認為，與其嘲笑那些遭遇封殺或受到影響的人，不如先把自己的生活過好。杜汶澤表示，人生真正的幸福並不只是用金錢來衡量，能夠過自己想要的生活、身邊有重要的人陪伴，同樣是一種幸福。
杜汶澤過去因政治立場曾多次成為話題人物，2014年太陽花運動期間，他公開表達支持，也因此與中國市場的演藝工作產生變化。如今面對蔡康永相關事件，他再次談及這段12年前的經歷，也讓過往風波重新受到關注。
因為他日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，雖未上台發言也未明確表態，仍被中國網友批評並喊出封殺。 文中提到，他先前合作的中國品牌零跑汽車發表聲明並下架相關宣傳內容，另外《時尚芭莎》9月刊登的蔡康永專訪也被刪除，顯示影響已擴大到商業與媒體合作。 杜汶澤想到自己2014年支持太陽花後曾遭針對，認為這12年生活仍過得很好，強調與其嘲笑被封殺者，不如把日子過好，幸福也不只是金錢能衡量。
精華 FAQ
因為他日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，雖未上台發言也未明確表態，仍被中國網友批評並喊出封殺。
文中提到，他先前合作的中國品牌零跑汽車發表聲明並下架相關宣傳內容，另外《時尚芭莎》9月刊登的蔡康永專訪也被刪除，顯示影響已擴大到商業與媒體合作。
杜汶澤想到自己2014年支持太陽花後曾遭針對，認為這12年生活仍過得很好，強調與其嘲笑被封殺者，不如把日子過好，幸福也不只是金錢能衡量。
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