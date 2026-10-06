蔡康永遭中國封殺 杜汶澤昔挺太陽花遭抵制：只有錢不會幸福

杜汶澤移居台灣多年，並開了「小杜麵館」。(聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永因出席沈伯洋競選活動引發中國輿論封殺聲浪，相關合作品牌與專訪內容也遭處理；杜汶澤則借題發揮，回顧支持太陽花後的經歷，強調真正幸福不只看金錢。

藝人蔡康永 日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競選總部成立大會，雖然當天並未上台發言，也沒有明確表態支持沈伯洋，仍引發中國網路輿論批評，甚至出現「封殺」聲浪。中國網友喊話「可以封殺了吧」，蔡康永過去合作的中國品牌零跑汽車隨後發表聲明，並下架與他相關的宣傳內容，連「時尚芭莎」9月刊登的蔡康永專訪也被刪除。

移居台灣多年的香港 藝人杜汶澤今（7）日上午在臉書發文，有感而發談起自己過去的經歷。他提到，近期又看到藝人遭到「封殺」的新聞，不禁想起2014年因支持太陽花運動，曾遭到某些國家「針對」，如今一轉眼已經過了12年。

杜汶澤表示，這12年來自己的生活並沒有因此過不下去，更直言：「這12年間沒有一餐吃不飽，晚上回家更有全世界最完美的女人陪我吃飯。」以幽默又帶著感性的方式，回應過去面對的風波。他也認為，與其嘲笑那些遭遇封殺或受到影響的人，不如先把自己的生活過好。杜汶澤表示，人生真正的幸福並不只是用金錢來衡量，能夠過自己想要的生活、身邊有重要的人陪伴，同樣是一種幸福。

杜汶澤過去因政治立場曾多次成為話題人物，2014年太陽花運動期間，他公開表達支持，也因此與中國市場的演藝工作產生變化。如今面對蔡康永相關事件，他再次談及這段12年前的經歷，也讓過往風波重新受到關注。