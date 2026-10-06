入圍亞洲影藝創意大獎 蘇晏霈驚又喜「站車旁看好幾遍」

蘇晏霈細膩詮釋命運坎坷的房仲女王。（圖／民視提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇晏霈以民視《豆腐媽媽》角色入圍2026亞洲影藝創意大獎最佳女配角，得知消息時又驚又喜，並感謝劇組肯定與支持。

台灣8點檔女神蘇晏霈憑藉民視「豆腐 媽媽」中「張育玲」一角，演技受肯定，入圍2026亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）最佳女配角。首次獲得國際獎項肯定，讓她又驚又喜。她透露，入圍消息公布當天一路忙到深夜才收工，已累得筋疲力竭，沒想到準備開車回家時，才看到手機傳來「恭喜入圍」的訊息，當下站在車旁反覆看了好幾遍，才意識到「我真的入圍了」

蘇晏霈笑說，當時「剛拍完好幾場戲，身體很疲憊、腦波很弱」，第一反應竟是「啊？所以呢？我現在該怎麼辦？」直到確認好幾次才慢慢反應過來，回家後明明已經很累，卻因為太興奮久久無法平靜，也趕緊和家人分享喜悅，只是因為時間太晚，只能「開心獨享」。

「豆腐媽媽」中的房仲女王「張育玲」，歷經丈夫外遇成單親媽，好不容易有了第二春，再遭遇男友離世，蘇晏霈細膩詮釋角色命運坎坷的人生，能獲國際獎項肯定，對她而言格外有意義，坦言：「第一次入圍，終於知道是一種好奇妙、又其實很開心的感覺。」她也感謝評審肯定，以及劇組一路以來的信任，讓她有機會詮釋張育玲。

回顧角色塑造，蘇晏霈特別感謝導演馮凱及劇組夥伴，「謝謝馮凱導演很辛苦、很仔細的指導、給我方向，讓張育玲好好呈現該有的樣子。」她認為，這份入圍不只是自己的成績，也是整個劇組共同努力的成果。

得知消息後，好友與粉絲也紛紛送上祝福，讓她感受到一路努力被看見。蘇晏霈感性表示：「我自己也真的很謝謝自己的努力。」首次站上國際獎項入圍名單，她直呼「很榮幸」，也將這份肯定化為繼續前進的動力，「會持續努力。」