我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

入圍亞洲影藝創意大獎 蘇晏霈驚又喜「站車旁看好幾遍」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇晏霈細膩詮釋命運坎坷的房仲女王。（圖／民視提供）
蘇晏霈細膩詮釋命運坎坷的房仲女王。（圖／民視提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇晏霈以民視《豆腐媽媽》角色入圍2026亞洲影藝創意大獎最佳女配角，得知消息時又驚又喜，並感謝劇組肯定與支持。

台灣8點檔女神蘇晏霈憑藉民視「豆腐媽媽」中「張育玲」一角，演技受肯定，入圍2026亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）最佳女配角。首次獲得國際獎項肯定，讓她又驚又喜。她透露，入圍消息公布當天一路忙到深夜才收工，已累得筋疲力竭，沒想到準備開車回家時，才看到手機傳來「恭喜入圍」的訊息，當下站在車旁反覆看了好幾遍，才意識到「我真的入圍了」

蘇晏霈笑說，當時「剛拍完好幾場戲，身體很疲憊、腦波很弱」，第一反應竟是「啊？所以呢？我現在該怎麼辦？」直到確認好幾次才慢慢反應過來，回家後明明已經很累，卻因為太興奮久久無法平靜，也趕緊和家人分享喜悅，只是因為時間太晚，只能「開心獨享」。

「豆腐媽媽」中的房仲女王「張育玲」，歷經丈夫外遇成單親媽，好不容易有了第二春，再遭遇男友離世，蘇晏霈細膩詮釋角色命運坎坷的人生，能獲國際獎項肯定，對她而言格外有意義，坦言：「第一次入圍，終於知道是一種好奇妙、又其實很開心的感覺。」她也感謝評審肯定，以及劇組一路以來的信任，讓她有機會詮釋張育玲。

回顧角色塑造，蘇晏霈特別感謝導演馮凱及劇組夥伴，「謝謝馮凱導演很辛苦、很仔細的指導、給我方向，讓張育玲好好呈現該有的樣子。」她認為，這份入圍不只是自己的成績，也是整個劇組共同努力的成果。

得知消息後，好友與粉絲也紛紛送上祝福，讓她感受到一路努力被看見。蘇晏霈感性表示：「我自己也真的很謝謝自己的努力。」首次站上國際獎項入圍名單，她直呼「很榮幸」，也將這份肯定化為繼續前進的動力，「會持續努力。」

精華 FAQ

  • 她是憑民視《豆腐媽媽》中的「張育玲」一角入圍2026亞洲影藝創意大獎最佳女配角，這也是她首次獲得國際獎項肯定。

  • 消息公布當天她忙到深夜才收工，準備開車回家時才看到通知，還站在車旁反覆看了好幾遍，確認後才意識到自己真的入圍。

  • 她認為這次入圍不只是個人成績，也是整個劇組的成果，特別感謝馮凱導演與團隊指導，也感謝評審、家人、好友和粉絲支持。

豆腐

上一則

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

下一則

許凱霸氣搶婚周也 戲外秒變撒嬌男：都聽妳的

延伸閱讀

蘇慧倫攜張孝全 「欠妳的那場婚禮」入圍AACA

蘇慧倫攜張孝全 「欠妳的那場婚禮」入圍AACA
金馬獎／阮經天3度爭帝 無台女星入圍影后 舒淇搶新導演

金馬獎／阮經天3度爭帝 無台女星入圍影后 舒淇搶新導演
選秀節目「宇宙啦啦隊」奪亞洲影藝創意大獎雙項台灣代表

選秀節目「宇宙啦啦隊」奪亞洲影藝創意大獎雙項台灣代表
看淡金曲、金鐘得失 白冰冰：收視更重要

看淡金曲、金鐘得失 白冰冰：收視更重要

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞