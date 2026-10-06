吳奇隆演藝事業最新規畫曝光 不拍戲、轉攻短劇市場

吳奇隆表明自己不再接拍傳統戲劇。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 吳奇隆因開球風波受關注後，在抖音坦言不再拍傳統戲劇，未來將轉向短劇製作、綜藝與歌手巡演等發展。

55歲的台灣藝人吳奇隆 在大陸發展多年，演過多部膾炙人口的電影與電視劇。其中，經典古裝劇「步步驚心」不僅為他創下演藝事業的最高峰，更讓他與大陸女星劉詩詩 假戲真做、相戀並共結連理，成為兩岸娛樂圈的一段佳話。然而，日前他原本要回台擔任職棒主場開球嘉賓，卻因為在十一當天，高調前往北京天安門廣場揮舞五星旗惹議。在風口浪尖上，球團隨即緊急宣布「吳奇隆因個人身體不適取消開球活動」，引發輿論無限聯想。

隨著開球風波遭到關注，吳奇隆對自己未來的事業規畫也給出正面回應。近期正式在抖音開設個人帳號的他，積極與粉絲在評論區互動。面對大批眼尖網友追問「最近怎麼都沒出新劇」，吳奇隆毫無避諱，直接直球回應了四個字「不拍戲了」。這番直白的宣言形同宣布退出演員身分，讓期盼他重返螢幕的影迷相當震撼。

事實上，翻開他近幾年的作品清單，吳奇隆確實已許久沒有新劇播出。不過，這並不代表他要全面退出演藝圈。深具商業頭腦的他早已悄悄轉往幕後，不僅投資開設影視公司，更看準大環境趨勢，強勢進軍近年在大陸爆火的「短劇市場」，專心轉型做影劇的幕後製作工作。

雖然表明不再接拍傳統戲劇，吳奇隆仍會維持一定的曝光度。除了計畫持續現身在各大綜藝節目中，過去從傳奇偶像男團「小虎隊」出道的他，也直言自己從未忘記最初的歌唱事業。面對大批忠實樂迷集體敲碗「演唱會」，吳奇隆也給予正面承諾，透露未來確實有相關的巡演安排，希望很快能以歌手身分重回舞台與樂迷見面。