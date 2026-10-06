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姜厚任揭演藝圈黑幕 頂黑道威脅接工會理事長重任

記者陳慧貞／綜合報導
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姜厚任盼政府能重新檢視演藝產業的制度缺口。（記者林士傑／攝影）
姜厚任盼政府能重新檢視演藝產業的制度缺口。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

姜厚任重提演藝工會往事，指台灣演藝產業長期缺乏制度，曾推證照與資料化管理卻未落實，並呼籲政府補強從業資格與勞動保障。

71歲台灣資深藝人姜厚任過去曾任演藝工會創會理事長長達六年，面對近年演藝圈亂象，他近日在臉書發文，重提過去推動「演藝證照制度」的往事，直指台灣演藝產業長年缺乏完整制度，痛心表示：「一個果園放任野蠻生長、任憑自生自滅，怎麼會有好果子吃？」

姜厚任回憶，當年因對工會運作及人事安排有所疑慮，曾邀請多位影視界人士接棒，卻屢屢碰壁，最後只好自己「頂著黑X（黑道）威脅出任理事長」。接任後，他將「演員工會」更名為「演藝工會」，讓導演、製片、道具、美工、服裝、化妝等幕前幕後工作人員加入，除了享有勞健保，遇到急難也能具備身分申請政府救助。

談及演藝產業現況，姜厚任直言如今仍是「叢林法則」，更批評台灣演藝業「淪為地下特種行業」，認為政府長年未建立完整管理制度，連演員、導演等從業人口及收入等基本數據都難以掌握。他透露，過去曾推動從業人員「領證就業」，希望透過證照制度建立產業數據，但最終因主管機關及業界不同意見未能落實。

姜厚任認為，演藝業是高度專業的行業，幕前幕後都需要專業能力，若建立證照制度，不僅能確認從業身分，也有助提升產業專業形象。他最後向主管機關喊話，盼政府正視演藝產業長年存在的制度缺口，重新思考證照、從業資格及勞動保障等問題，並點名文化部長李遠，希望重新檢視演藝產業現況。

精華 FAQ

  • 他因近年演藝圈亂象，重新提起當年推動演藝證照制度的經驗，認為台灣產業長期缺乏完整管理，導致從業數據、資格與勞動保障都不健全。

  • 姜厚任接任後將「演員工會」更名為「演藝工會」，讓導演、製片、道具、美工、服裝、化妝等幕前幕後人員都能加入，並可享勞健保與急難救助。

  • 他希望主管機關重新檢視演藝產業現況，思考證照制度、從業資格與勞動保障等議題，並點名文化部長李遠，盼政府正視多年存在的制度缺口。

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