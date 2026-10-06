為大S紀念50歲冥誕 阿雅回憶義氣相挺往事：妳的美好一直都在

10月6日是台灣女星大S的50歲冥誕，大S的好友阿雅發文悼念。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 大S50歲冥誕當天，阿雅發文追憶昔日相處與最後一次聚餐，感念她在父親住院時的義氣陪伴，也坦言接獲噩耗後更體會生命無常。

10月6日是台灣女星大S （徐熙媛 ）50歲冥誕，她的演藝圈好友阿雅（柳翰雅）在臉書寫下長文，回憶過往和大S的相處點滴，她表示和大S初次相見，就對大S的俠女氣勢印象深刻，當年阿雅爸爸出入醫院，大S更是義氣相伴，如今大S雖已不在，今年大S的生日她選擇坐著懷念大S，「熙媛，生日快樂。妳的美好，一直都在。」

阿雅就讀華岡藝校時就認識了大小S 兩姊妹，大S一直是姊妹淘中的核心人物，阿雅爸爸在她高中時期身體開始走下坡，她常常出入醫院，當時她內心充滿不安，深怕爸爸會出事，有次她替爸爸買飯辦手續，在醫院走廊意外發現大S就站在那裡，大S沒有多說，只問她「我有什麼可以幫忙的」，那晚大S一直陪在她身邊：「她沒說什麼安慰我的話。但我知道，她在心疼我。」

而她和大S最後一次吃飯，是大S離開前不到1個月，「那天她很開心。妳可以感覺到，她整個人的心是滿的。她拿自己的畫和手作給我們看，我們都說，妳真的很有藝術天分！應該創作更多。那頓飯，我們從傍晚一直吃到凌晨。我記得她笑盈盈地看著大家。屋子裡很熱鬧，也很溫暖。」

她沒想到那竟是兩人最後一次見面，去年2月她接到小S（徐熙娣）的電話，在沙發上坐了一整個晚上，「我一直希望這只是一個玩笑。可是我知道不是。因為熙娣聲音裡的那種悲痛，是我從來沒有聽過的。

那時候我才知道，原來一個人真的可以突然就不見了。不是慢慢不見的」，她體驗到生命的無常，學會了珍惜當下，而大S的俠氣、仗義和慷慨卻從未離開。