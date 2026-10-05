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周湯豪澎湖嗨唱「帥到分手」 安心亞率舞群給觀眾「呼呼」

記者林士傑／綜合報導
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周湯豪大讚澎湖是好地方。(圖／澎湖國家風景區管理處)
周湯豪大讚澎湖是好地方。(圖／澎湖國家風景區管理處)

金曲歌王周湯豪、怕胖團等人4日晚空降澎湖，同台的安心亞以中空造型登台，率領舞群狂飆「呼呼」等多首嗨歌，更親切地步下舞台與觀眾合照，為連續5場的「2026澎湖追風音樂燈光節」畫下句點，合計締造4.4億觀光收益。

「澎湖音樂節」請來宇宙人、圭賢、高爾宣、盧廣仲等嘉賓獻唱，最終場壓軸的周湯豪準備「愛上你算我賤」等作品，當神曲「帥到分手」前奏一下，現場萬名歌迷立刻跟他隔空合唱，歌聲響徹澎湖觀音亭。而他在舞台上火力全開，透露每到澎湖都有專屬當地的儀式感，就是要找時間面對大海放空，站在海邊吹吹風、看看海，紓解工作帶來的壓力，他讚澎湖：「這裡真的是一個很好的地方。」

另外，連辦2天的桃園鐵玫瑰音樂節上周末登場，首場有孫淑媚、鳳小岳送上限定演出；「金曲歌王」蛋堡本來想要唱新歌，擔憂觀眾不熟悉作罷，接著坦言籌備新專輯過程很疲憊，表示「再唱個1、2場就打算『躺平』，不宣傳了」。而同場的Ozone團員煥鈞是蛋堡的粉絲，這次能如願在側台欣賞蛋堡演出，讓他開心圓夢。

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