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挺過乳癌 許維恩為公益辣曬深V 喊話「生病不代表失去美麗」

娛樂新聞組／綜合報導
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許維恩抗癌重生，以深V西裝秀真實傷痕與自信。（取材自臉書）
許維恩抗癌重生，以深V西裝秀真實傷痕與自信。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

許維恩坦言罹患乳癌後完成手術與重建，並為公益拍攝形象照傳遞正能量，鼓勵病友在治療與低潮中仍能自信展現美麗。

許維恩今年3月自曝確診乳癌，做了手術切除並且進行重建，近日為了乳癌防治活動，拍攝了一系列照片傳遞正能量。她也在臉書分享拍攝幕後心聲，表示這次對她而言「不只是一組照片」，而是一件很想用自己的力量完成的事，更希望藉由影像將勇氣送給每一位正在治療、康復，或正走在人生低潮中的人。

據噓！星聞報導，從曝光的照片中，許維恩以一身黑色西裝造型亮相，搭配白色翻領，整體造型帥氣又性感，深V剪裁也展現自信曲線。她坐在椅子上直視鏡頭，眼神堅定，透過造型與姿態傳達「美麗與疾病無關」的理念。

許維恩在貼文中首先感謝造型、妝髮、攝影以及所有幕前幕後工作人員，並感謝大家願意一起投入公益，「用自己的專業、時間與力量，一起完成這件充滿愛與意義的事情」。

她也提到，人在治療過程中，身體與生活可能會產生變化，甚至有時候連看著鏡子裡的自己，都需要重新學習接受、重新學習喜歡。然而她想透過這次拍攝告訴大家，「生病，不代表我們失去了美麗；傷痕，也不代表我們失去了自信」，經歷治療更不代表人生從此只能被「病人」兩個字定義。

許維恩鼓勵正在面對人生低潮或治療過程的人，即使身體出現改變，也不要因為傷痕而否定自己，「我們依舊可以打扮自己、依舊可以大笑、依舊可以漂亮地站在鏡頭前」，更可以勇敢、自信、開朗地做自己。

精華 FAQ

  • 她表示這不只是一組照片，而是想用自己的力量完成的一件有意義的事，希望藉由影像把勇氣送給正在治療、康復，或正處於人生低潮的人。

  • 她以黑色西裝搭配白色翻領登場，造型帥氣又性感，深V剪裁展現自信曲線，透過堅定神情傳達「美麗與疾病無關」的理念。

  • 她鼓勵大家不要因身體改變或傷痕否定自己，認為仍然可以打扮、大笑、漂亮地站在鏡頭前，並勇敢、自信、開朗地做自己。

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