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蔡康永挺沈伯洋？ 小粉紅灌爆抖音 「3600萬微博遭清空」

記者陳穎／綜合報導
蔡康永的微博慘遭清空。(本報資料照片)
蔡康永的微博慘遭清空。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永現身沈伯洋競選活動後，引發中國社群熱議與反彈，微博、抖音留言遭灌爆，合作品牌也接連切割，微博帳號更被指已清空。

知名主持人蔡康永鮮少參與政治活動，日前意外現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，戴黑口罩、穿橘襯衫低調坐前排，還手持「台北順起來」加油棒，畫面曝光後引發陸網強烈反彈，合作汽車品牌火速聲明切割，他擁有3600萬粉絲的微博也突遭清空。

面對媒體詢問是否前來支持沈伯洋，蔡康永僅低調回應「就是來見識一下」，並表示希望聽聽各方意見。不過相關畫面在中國社群平台引發爭議，微博熱搜出現相關關鍵字，抖音帳號也遭網友留言灌爆。

蔡康永被問到是否也會前往另一名台北市長參選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永表示，如果有機會訪問每一位候選人「會很棒」。

蔡康永現身活動的消息傳到中國社群平台後，迅速引發討論，「蔡康永」、「蔡康永現身台獨分子競選會場」等相關詞彙登上微博熱搜，部分中國網友也湧入他的抖音影片留言表達不滿。

蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，但目前帳號已看不到公開貼文，好友名單也已清空，頁面僅顯示「他沒有公開博文」。據中國網友過去分享，蔡康永早在2022年便曾清空微博內容及好友，當時也曾因此引發相關討論。

此次風波也延燒到商業合作，除了中國電動車品牌「零跑汽車」迅速切割，澳洲保健與營養補充品品牌Swisse過去也曾與蔡康永合作，目前相關內容已從蔡康永抖音帳號中消失，不過Swisse截至目前尚未針對此事發布正式聲明，「時尚芭莎」雜誌也下架他的封面人物故事。

精華 FAQ

  • 因他現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，並拿著加油棒出席。畫面曝光後，被部分中國網友解讀為政治表態，迅速掀起爭議。

  • 微博出現相關熱搜詞，抖音影片留言區也被大量負評灌爆。部分網友批評他支持沈伯洋，甚至以「台獨分子競選會場」等字眼放大爭議。

  • 中國電動車品牌零跑汽車率先聲明切割，Swisse相關合作內容也從他的抖音帳號消失，時尚芭莎的封面故事同樣被下架，顯示商業合作已受波及。

抖音 沈伯洋 蔡康永

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