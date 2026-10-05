周杰倫太狂 「Jay Chou」被拿來命名AI晶片

周杰倫與耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠合作，「Jay Chou」成晶片代號。 （本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 周杰倫再跨界，獲Kneron耐能智慧以「Jay Chou」命名最新AI晶片，凸顯其音樂與品牌影響力，也延伸至科技領域。

周杰倫 的跨界版圖早已不只音樂。2005年主演「頭文字D」，2007年自導自演「不能說的秘密」，之後更參演好萊塢 電影「青蜂俠」，事業版圖也跨界許多領域，像是餐飲、藝術、潮牌等，最近更傳出他的名字將成為最新款AI晶片的代號，可說是娛樂圈第一人。

綜合台媒報導，有「NPU之父」之稱的劉峻誠所創立的「Kneron 耐能智慧」，將以「Jay Chou」為最新款晶片命名，周杰倫已欣然同意，耐能智慧過去的晶片都是以世界知名的音樂家，例如莫札特、貝多芬來命名，這次邀請周杰倫就是因為他的音樂作品，能將古典樂融入流行音樂中。

劉峻誠本身就是周杰倫的歌迷，大學時在安寧病房擔任志工，就曾為一名病童寫信給周杰倫，希望偶像能為病童獻聲，當時只是抱著試試看的心態，沒想到之後真的收到周杰倫回應，還錄製了一段鼓勵病童的話。如今周杰倫受到劉峻誠之邀，粉絲與偶像再度有了連結，也讓周杰倫的跨界合作版圖，延伸到科技AI界。

此外，周杰倫也曾投資「Mr.J義法廚房」，將電影元素融入餐廳空間。2016年，周杰倫攜手杰藝文創取得「英雄聯盟」世界冠軍隊伍台北暗殺星的經營權，更名為「J戰隊」，跨入電競產業；後來則入股美國歌手「火星人」布魯諾參與創立的SelvaRey蘭姆酒品牌，拓展烈酒市場。