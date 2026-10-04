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蔡康永挺沈伯洋惹怒中國 小粉紅喊封殺 電動車開第一槍「火速切割」

記者陳穎／即時報導
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中國電動車品牌「零跑汽車」發聲明切割蔡康永。（取材自微博）
中國電動車品牌「零跑汽車」發聲明切割蔡康永。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永現身沈伯洋競總後在中國網路掀起爭議，連合作中的零跑汽車也遭波及，品牌隨即發聲明切割並刪除相關內容。

蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，手拿「台北順起來」加油棒現身，雖解釋到場是「想聽聽看各方意見」，未明確表態支持特定立場，但相關畫面傳到中國網路後引發爭議。中國網友除了喊話封殺蔡康永，更將矛頭指向他近期合作的中國電動車品牌「零跑汽車」，如今品牌正式發聲明，宣布已下線與蔡康永相關的全部內容，並強調他「並非零跑代言人」。

蔡康永4日現身沈伯洋競選總部成立大會，手持「台北順起來」加油棒，引發外界關注。他當時表示，自己到場主要是「想聽聽看各方意見」，並未進一步表態。不過消息在中國社群平台流傳後，部分網友批評他的行為，甚至喊出封殺聲浪，並大量標記零跑汽車官方帳號，要求品牌與蔡康永切割。

蔡康永上月才與零跑汽車合作，擔任「零跑D99品牌摯友」，並參與相關車款宣傳。不過就在爭議延燒後，零跑汽車4日晚間透過官方微博發布聲明，明確表示：「蔡康永僅為我司過往合作內容的參與藝人，並非零跑代言人。」

零跑汽車進一步表示，公司「目前已下線與其相關的全部內容」，並「保留追究相關方法律責任的權利」，同時強調未來將進一步加強合作方背景與立場審核，切實履行品牌責任。

換言之，零跑汽車此次不僅刪除蔡康永過去的相關宣傳內容，也特別強調他並非品牌代言人，正式與這次風波劃清界線。

這場風波也可能牽動蔡康永未來在中國的工作發展。除了商業合作受到關注外，他與小S（徐熙娣）近期也曾傳出可能再度合體主持新節目。兩人過去共同打造「康熙來了」，在兩岸累積大批觀眾，因此新節目消息一直受到粉絲期待。

如今蔡康永因現身沈伯洋競選總部引發中國網路爭議，連近期合作的零跑汽車都正式切割，若未來新節目確定製作，是否能順利進入中國影音平台播出，也成為外界關注焦點。

蔡康永本是中國電動車品牌「零跑汽車」的品牌之友。（取材自微博）
蔡康永本是中國電動車品牌「零跑汽車」的品牌之友。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因他4日現身沈伯洋競選總部成立大會，手持加油棒的畫面傳到中國後，被部分網友解讀為政治表態，進而掀起批評與封殺呼聲。

  • 零跑汽車4日晚間在微博發聲明，表示已下線與蔡康永相關的全部內容，並強調他只是過往合作藝人，並非品牌代言人，同時保留追責權利。

  • 除了中國商業合作受衝擊外，他若未來與小S合體的新節目要在中國平台播出，也可能因這次爭議受到影響，外界對後續發展相當關注。

沈伯洋 蔡康永 電動車

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