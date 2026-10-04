「命中注定我愛你」翻拍成短劇 新版女主被指神似陳喬恩

岳雨婷(左)和黑澤在短劇版「命中注定我愛你」營造CP感。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《命中注定我愛你》翻拍成60集短劇上線，岳雨婷接演陳欣怡並因神似陳喬恩引發討論，黑澤則飾演紀存希，重現經典先婚後愛故事。

2008年陳喬恩 、阮經天主演的台灣偶像劇「命中注定我愛你」紅遍兩岸，陳喬恩飾演的「便利貼女孩」陳欣怡、阮經天飾演的霸總紀存希，至今仍是不少觀眾心中的經典CP。時隔18年，短劇版上線，由25歲「短劇女神」岳雨婷搭黑澤主演，岳雨婷接棒陳喬恩演出陳欣怡，某些角度相似，算一算當年正版播出時她才7歲。

「命中」台灣原創，泰國 、南韓 都曾翻拍，這次的短劇共60集，故事保留「走錯房間」、「一夜情」、「契約婚姻」等經典元素，描述平凡的便利貼女孩與霸道總裁因一場意外展開先婚後愛的感情。

劇情同樣走甜虐交織路線，陳欣怡意外懷孕後與紀存希閃婚，兩人卻接連經歷流產、誤會、車禍及分離等波折，多年後再次重逢，當年未能說出口的感情重新浮現。

岳雨婷2001年出生，2023年進入短劇圈，過去曾從事幕後編導助理工作，後轉戰幕前，陸續演出「月滿西樓」、「攻心為上」、「這個家我罩了」等作品，近年在短劇市場累積不少人氣，被視為新生代短劇女演員之一。這次首度挑戰經典IP，也因外型與陳喬恩有幾分神似，讓新版「陳欣怡」格外受到關注。

黑澤則是從網紅轉戰演員，近年陸續演出「魚群跟著游向陸地」、「許我耀眼」等作品，這次挑戰阮經天當年的經典角色紀存希，與岳雨婷組成新版「存希欣怡」CP。兩人的劇宣也相當有話題，甚至推出第一視角領證Vlog及婚禮請柬，營造出逼真的「結婚現場」，為新版上線提前炒熱話題。

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」曾紅極一時。(圖╱三立提供)