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「命中注定我愛你」翻拍成短劇 新版女主被指神似陳喬恩

記者趙大智╱綜合報導
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岳雨婷(左)和黑澤在短劇版「命中注定我愛你」營造CP感。(取材自微博)
岳雨婷(左)和黑澤在短劇版「命中注定我愛你」營造CP感。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《命中注定我愛你》翻拍成60集短劇上線，岳雨婷接演陳欣怡並因神似陳喬恩引發討論，黑澤則飾演紀存希，重現經典先婚後愛故事。

2008年陳喬恩、阮經天主演的台灣偶像劇「命中注定我愛你」紅遍兩岸，陳喬恩飾演的「便利貼女孩」陳欣怡、阮經天飾演的霸總紀存希，至今仍是不少觀眾心中的經典CP。時隔18年，短劇版上線，由25歲「短劇女神」岳雨婷搭黑澤主演，岳雨婷接棒陳喬恩演出陳欣怡，某些角度相似，算一算當年正版播出時她才7歲。

「命中」台灣原創，泰國南韓都曾翻拍，這次的短劇共60集，故事保留「走錯房間」、「一夜情」、「契約婚姻」等經典元素，描述平凡的便利貼女孩與霸道總裁因一場意外展開先婚後愛的感情。

劇情同樣走甜虐交織路線，陳欣怡意外懷孕後與紀存希閃婚，兩人卻接連經歷流產、誤會、車禍及分離等波折，多年後再次重逢，當年未能說出口的感情重新浮現。

岳雨婷2001年出生，2023年進入短劇圈，過去曾從事幕後編導助理工作，後轉戰幕前，陸續演出「月滿西樓」、「攻心為上」、「這個家我罩了」等作品，近年在短劇市場累積不少人氣，被視為新生代短劇女演員之一。這次首度挑戰經典IP，也因外型與陳喬恩有幾分神似，讓新版「陳欣怡」格外受到關注。

黑澤則是從網紅轉戰演員，近年陸續演出「魚群跟著游向陸地」、「許我耀眼」等作品，這次挑戰阮經天當年的經典角色紀存希，與岳雨婷組成新版「存希欣怡」CP。兩人的劇宣也相當有話題，甚至推出第一視角領證Vlog及婚禮請柬，營造出逼真的「結婚現場」，為新版上線提前炒熱話題。

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」曾紅極一時。(圖╱三立提供)
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」曾紅極一時。(圖╱三立提供)

精華 FAQ

  • 這部2008年的經典台灣偶像劇，時隔18年被翻拍成短劇版本，整體規劃為60集，並延續原作的愛情主線與熱門橋段，重新吸引觀眾關注。

  • 岳雨婷接棒飾演陳欣怡，因外型與年輕時的陳喬恩有幾分神似而受到討論。她2001年出生，2023年進入短劇圈，近年已累積一定人氣。

  • 劇組除了推出第一視角領證Vlog，還公開婚禮請柬，刻意營造逼真的結婚現場氛圍，讓新版存希欣怡CP在正式上線前就先累積話題與關注度。

南韓 泰國 陳喬恩

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