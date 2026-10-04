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林柏宏接棒陳柏霖主持「出去一下What A Trip」 赴西班牙浪漫遊

記者廖福生╱綜合報導
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林柏宏(圖)前不久接棒陳柏霖加入旅行節目。(取材自微博)
林柏宏(圖)前不久接棒陳柏霖加入旅行節目。(取材自微博)

台灣藝人林柏宏接棒陳柏霖加入旅行節目「出去一下What A Trip」，一行人5月赴西班牙拍攝，這是他第一次踏上西班牙國土：「我很喜歡西班牙，它很有歷史底蘊，這也是我第一次在歐洲待這麼久的時間。」

而雖然陳柏霖退出主持陣容，但他仍是該節目監製，林柏宏透露，陳柏霖對節目親力親為，總會提前一天到，先跟當地人打招呼、安排好行程。

林柏宏坦言，因為節目總是大隊拍攝，有時候怕會打擾到當地人：「我覺得他除了在演藝以外，當監製打理事情的時候，特別能看到他的用心與投入，他不是一邊享受，而是完全投入在工作裡。」透露陳柏霖在歷經閃兵風波後的生活狀態。

今年林柏宏多以拍攝工作為主，但身為金馬得主的他，仍關注金馬獎入圍名單，坦言看到很多好朋友獲提名肯定相當開心，也有傳訊恭喜。好友宋芸樺此次成為影后遺珠，他沒有特別安慰對方，但非常期待宋芸樺的新作「告別的年代」。

林柏宏曾擔任金馬獎頒獎典禮主持人，是否有給本屆金馬主持人柯煒林建議？他笑說：「有看到他說自己是最帥的金馬典禮主持人，這點我非常同意。」

陳柏霖

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