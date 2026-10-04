30年5度攻蛋 彭佳慧鞠躬30秒哭到妝花

彭佳慧出道30年5度攻蛋，想到出道一路走來不容易，她哭到妝都花了。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 彭佳慧5度站上小巨蛋，以30年歌唱生涯為主題開唱，開場鞠躬30秒感動落淚，並透過經典曲目、嘉賓合作與歌迷支持展現滿滿情感。

台灣歌手彭佳慧5度攻蛋，30年歌唱路「數著時間的日子」有澎湃激昂，也有綿密幽怨，她一開口就喊：「我們一起走了30年耶！各位。」隨後鞠躬30秒，情緒也隨之潰堤。

她不斷用手拭淚、擦鼻涕，平復情緒後，她說：「當我有挫折、想放棄的時候，我只要想起每一張臉，坐在台下的你們，是多麼地支持我，我就可以在歌裡面找到所有的力量。」

演唱會一開場便氣勢磅礴，以彭佳慧歷年專輯作為視覺主軸，搭配管弦樂團磅礴演奏，她一襲冬日冰川 禮服亮相，接連演唱「相見恨晚」、「無法割捨」，之後又換上鎏金褲裝，演唱林慧萍「倩影」、張清芳「你喜歡我的歌嗎」、以及江蕙「藝界人生」等。

想到出道一路走來不容易，她哭到妝都花了，但放棄補妝，「我再醜大家都看過對不對」，她邊哭邊笑說最近在整理30年來的唱片，「看到了我早期的唱片封面，我要謝謝大家，因為我真的覺得你們是沒有在以貌取人的」，讚歌迷很有眼光又有智慧，「而且你們等到了30年我才漂亮起來」。

嘉賓許富凱現身時全場尖叫，兩人攜手演繹陳盈潔的「天涯找愛人」，許富凱分享，兩人本就交情深厚，之所以選擇合唱這首歌，是有次兩人在麻辣火鍋店吃飯，他推薦彭佳慧聽陳盈潔的歌，而這首歌正是兩人「有志一同」的選擇。許富凱儼然是彭佳慧的定心丸，她直喊：「這一段台語歌的部分，沒有你在我沒辦法唱完。」許富凱大讚她唱得相當好。

彭佳慧這次開唱沒有特別控制體重，要以最自然的狀態站上舞台，開唱前她特地量了體重，是近年她開演唱會中終於超過45公斤的一次。江蕙送上花籃祝賀，彭佳慧受寵若驚，直呼太客氣了。