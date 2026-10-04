「綁架遊戲」首映 柯佳嬿秀3語 合體坂口健太郎、李準基
懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會登場，柯佳嬿與坂口健太郎、李準基同台，並以中英日3語展現台灣代表魅力。
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懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會登場，柯佳嬿與坂口健太郎、李準基同台，並以中英日3語展現台灣代表魅力。
台灣藝人柯佳嬿日前合體坂口健太郎、李準基等日韓演員，出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會。柯佳嬿感動表示：「能夠和這麼多來自各地優秀的演員合作並且站在這裡，真的很榮幸。」
由於主要演員們來自不同國家，現場有7種語言同步傳譯，柯佳嬿則是用中、英、日三語，展現身為台灣代表的魅力。李準基把韓流偶像文化帶到現場，親自教坂口健太郎用雙手的中指與拇指比愛心，坂口健太郎起初面露驚呀，最後仍笑著對粉絲比出略顯生疏、卻十分可愛的愛心。
坂口健太郎回憶，第一次收到企畫、讀完劇本時，曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計畫，甚至一度懷疑能否實現，直到拍攝第一場戲時，台詞幾乎都是英文，也讓他真切感受到作品終於啟動。
李準基則以流利日語分享心得：「能接到這麼大規模的企畫，我感到非常榮幸，也很感動。」並期盼「綁架遊戲」成為國際合作影視作品的開路先鋒。
柯佳嬿在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜，她在首映會上提到參演心情：「這是我第一次和日本團隊一起工作。雖然我來日本旅行過很多次，但這次是來工作，感覺很不一樣。」
她與日本演員坂口健太郎、韓國演員李準基等人一同出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」的世界首映會，現場也成為跨國陣容同台亮相的焦點。 由於主要演員來自不同國家，現場安排了7種語言同步傳譯。柯佳嬿則以中、英、日3語與媒體和粉絲互動，展現多語能力與台灣代表的自信。 柯佳嬿在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜。她表示這是第一次和日本團隊合作，雖然去日本旅行很多次，但這次以工作身分前往，感受很不一樣。
精華 FAQ
她與日本演員坂口健太郎、韓國演員李準基等人一同出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」的世界首映會，現場也成為跨國陣容同台亮相的焦點。
由於主要演員來自不同國家，現場安排了7種語言同步傳譯。柯佳嬿則以中、英、日3語與媒體和粉絲互動，展現多語能力與台灣代表的自信。
柯佳嬿在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜。她表示這是第一次和日本團隊合作，雖然去日本旅行很多次，但這次以工作身分前往，感受很不一樣。
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