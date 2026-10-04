我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

「綁架遊戲」首映 柯佳嬿秀3語 合體坂口健太郎、李準基

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯佳嬿(左起)、坂口健太郎、李準基出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」...
柯佳嬿(左起)、坂口健太郎、李準基出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會。(圖／Hami Video提供)

AI摘要

文章摘要整理：

懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會登場，柯佳嬿與坂口健太郎、李準基同台，並以中英日3語展現台灣代表魅力。

台灣藝人柯佳嬿日前合體坂口健太郎、李準基等日韓演員，出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」世界首映會。柯佳嬿感動表示：「能夠和這麼多來自各地優秀的演員合作並且站在這裡，真的很榮幸。」

由於主要演員們來自不同國家，現場有7種語言同步傳譯，柯佳嬿則是用中、英、日三語，展現身為台灣代表的魅力。李準基把韓流偶像文化帶到現場，親自教坂口健太郎用雙手的中指與拇指比愛心，坂口健太郎起初面露驚呀，最後仍笑著對粉絲比出略顯生疏、卻十分可愛的愛心。

坂口健太郎回憶，第一次收到企畫、讀完劇本時，曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計畫，甚至一度懷疑能否實現，直到拍攝第一場戲時，台詞幾乎都是英文，也讓他真切感受到作品終於啟動。

李準基則以流利日語分享心得：「能接到這麼大規模的企畫，我感到非常榮幸，也很感動。」並期盼「綁架遊戲」成為國際合作影視作品的開路先鋒。

柯佳嬿在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜，她在首映會上提到參演心情：「這是我第一次和日本團隊一起工作。雖然我來日本旅行過很多次，但這次是來工作，感覺很不一樣。」

精華 FAQ

  • 她與日本演員坂口健太郎、韓國演員李準基等人一同出席懸疑影集「綁架遊戲kiDnap GAME」的世界首映會，現場也成為跨國陣容同台亮相的焦點。

  • 由於主要演員來自不同國家，現場安排了7種語言同步傳譯。柯佳嬿則以中、英、日3語與媒體和粉絲互動，展現多語能力與台灣代表的自信。

  • 柯佳嬿在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜。她表示這是第一次和日本團隊合作，雖然去日本旅行很多次，但這次以工作身分前往，感受很不一樣。

柯佳嬿 坂口健太郎

上一則

莫文蔚紀念結婚15周年 曬與德國老公合照撒狗糧

下一則

古天樂「偵戰」口碑票房雙仆街 十一檔墊底 敲響港片警鐘

延伸閱讀

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」
孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸

孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸
MTV音樂大獎／BTS奪「年度歌曲」等3獎 寫K-pop團體紀錄

MTV音樂大獎／BTS奪「年度歌曲」等3獎 寫K-pop團體紀錄
「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開