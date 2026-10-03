我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運／與詹皓晴賽後沒握手 謝淑薇：這有什麼奇怪嗎？

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

陳意涵突擊老公奇葩的廢物 翻到腮紅、刮鬍刷多到設展示櫃

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳意涵抓包許富翔奇葩收藏，直言是「真・廢物」。（取材自Instagram）
陳意涵抓包許富翔奇葩收藏，直言是「真・廢物」。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

陳意涵突襲檢查許富翔的收藏，翻出大量刮鬍刷、展示櫃與腮紅等奇葩物品，夫妻倆相愛相殺的互動再度笑翻網友。

女星陳意涵與導演老公許富翔結婚多年，兩人自然又逗趣的互動深受粉絲喜愛。陳意涵近期在社群平台上熱衷於拍攝「廢物系列」影片，盤點老公買過的各種奇葩物品。日前她又釋出最新一集，趁著老公不在家臨時加碼「突襲」，沒想到意外翻出超狂收藏，甚至還發現了「腮紅」，讓她當場傻眼，笑翻一票網友。

噓！星聞報導，在最新上傳的影片中，陳意涵一開場就對著鏡頭調皮地說：「我今天臨時加播，因為許富翔不在！」她透露，以往拍攝「廢物系列」時，都是老公自己把物品準備好讓她拍，但這次她決定親自出擊，帶大家直擊老公「沒準備好的廢物」，並搞笑宣布：「諜影計畫開始！」

鏡頭一轉，陳意涵來到更衣室，一拉開抽屜瞬間露出超級無奈的表情。映入眼簾的竟是一整排的「刮鬍刷」與刮鬍膏，數量多到讓她忍不住吐槽：「我不知道男人的毛有這麼多，需要每天在那邊（刷）？」

更讓陳意涵心理不平衡的是，許富翔竟然還為這些刮鬍刷準備了精美的「木製展示櫃」。她氣呼呼地指著鏡頭抱怨：「你們去看看我的化妝刷，我都沒有他的十分之一！」字裡行間充滿了正宮的哀怨與荒謬感。

突襲行動還沒結束，陳意涵接著拉開下一層抽屜，裡面依然塞滿了各式各樣的保養品與瓶瓶罐罐，眼尖的她竟在角落翻出了一顆「腮紅」，讓她當場瞪大眼睛直呼：「好扯喔！還是他平常晚上出去玩（會化妝）？」

陳意涵抓包許富翔奇葩收藏，抽屜竟翻出「腮紅」。（取材自Instagram）
陳意涵抓包許富翔奇葩收藏，抽屜竟翻出「腮紅」。（取材自Instagram）

眼看陳意涵越翻越起勁，一旁的攝影師忍不住心虛表示：「突然覺得我們有一點沒禮貌。」但陳意涵立刻霸氣護航自己的節目宗旨：「沒關係！我覺得那是廢物，那才是廢物！」還氣得要網友們幫忙評評理，不要都幫男方說話。

影片到了尾聲，外頭突然傳來動靜疑似有人回來了，陳意涵嚇得立刻關上抽屜，讓這場搞笑的突擊「行動終了」。不過在片尾，她依然堅持給老公的收藏貼上標籤，雙手交叉霸氣宣告這些刮鬍刷是「真・廢物」，更幽默補刀：「我告訴你，化妝師都摸不出來那些毛是什麼毛！」夫妻倆真實又相愛相殺的日常，再次成功逗樂大批粉絲。

精華 FAQ

  • 因為許富翔剛好不在家，她趁機改成突襲模式，親自去翻老公沒先準備好的物品，想直接揭露更多她認為的「廢物」收藏。

  • 最誇張的是一整排刮鬍刷和刮鬍膏，數量多到像展示品，甚至還有專門的木製展示櫃，讓陳意涵忍不住抱怨太離譜。

  • 因為她又翻到腮紅和一堆保養品，邊吐槽邊幫老公貼上「真・廢物」標籤，最後還被疑似回家的動靜嚇到收工，整段互動充滿喜感。

上一則

曬素人私信惹眾怒 郭曉東火速刪文道歉：我做錯了

下一則

陳冠希「背心涼鞋」冷拒合照 突喊「一句話」神反轉 粉絲驚喜

延伸閱讀

天心遺憾「我們六個」落馬金鐘 老公比她還難過

天心遺憾「我們六個」落馬金鐘 老公比她還難過
井柏然曾讚她是「哆啦A夢」陳意涵笑了：尿袋、芥末都有

井柏然曾讚她是「哆啦A夢」陳意涵笑了：尿袋、芥末都有
醫師診斷卵子不健康 陳意涵2個月後就懷孕 2胎都意外

醫師診斷卵子不健康 陳意涵2個月後就懷孕 2胎都意外

觀影說劇／陳意涵「意外懷孕」重溫照顧嫩嬰 劉冠廷「新手老爸」泡奶大出包

觀影說劇／陳意涵「意外懷孕」重溫照顧嫩嬰 劉冠廷「新手老爸」泡奶大出包

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味