陳意涵突擊老公奇葩的廢物 翻到腮紅、刮鬍刷多到設展示櫃
陳意涵突襲檢查許富翔的收藏，翻出大量刮鬍刷、展示櫃與腮紅等奇葩物品，夫妻倆相愛相殺的互動再度笑翻網友。
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陳意涵突襲檢查許富翔的收藏，翻出大量刮鬍刷、展示櫃與腮紅等奇葩物品，夫妻倆相愛相殺的互動再度笑翻網友。
女星陳意涵與導演老公許富翔結婚多年，兩人自然又逗趣的互動深受粉絲喜愛。陳意涵近期在社群平台上熱衷於拍攝「廢物系列」影片，盤點老公買過的各種奇葩物品。日前她又釋出最新一集，趁著老公不在家臨時加碼「突襲」，沒想到意外翻出超狂收藏，甚至還發現了「腮紅」，讓她當場傻眼，笑翻一票網友。
噓！星聞報導，在最新上傳的影片中，陳意涵一開場就對著鏡頭調皮地說：「我今天臨時加播，因為許富翔不在！」她透露，以往拍攝「廢物系列」時，都是老公自己把物品準備好讓她拍，但這次她決定親自出擊，帶大家直擊老公「沒準備好的廢物」，並搞笑宣布：「諜影計畫開始！」
鏡頭一轉，陳意涵來到更衣室，一拉開抽屜瞬間露出超級無奈的表情。映入眼簾的竟是一整排的「刮鬍刷」與刮鬍膏，數量多到讓她忍不住吐槽：「我不知道男人的毛有這麼多，需要每天在那邊（刷）？」
更讓陳意涵心理不平衡的是，許富翔竟然還為這些刮鬍刷準備了精美的「木製展示櫃」。她氣呼呼地指著鏡頭抱怨：「你們去看看我的化妝刷，我都沒有他的十分之一！」字裡行間充滿了正宮的哀怨與荒謬感。
突襲行動還沒結束，陳意涵接著拉開下一層抽屜，裡面依然塞滿了各式各樣的保養品與瓶瓶罐罐，眼尖的她竟在角落翻出了一顆「腮紅」，讓她當場瞪大眼睛直呼：「好扯喔！還是他平常晚上出去玩（會化妝）？」
眼看陳意涵越翻越起勁，一旁的攝影師忍不住心虛表示：「突然覺得我們有一點沒禮貌。」但陳意涵立刻霸氣護航自己的節目宗旨：「沒關係！我覺得那是廢物，那才是廢物！」還氣得要網友們幫忙評評理，不要都幫男方說話。
影片到了尾聲，外頭突然傳來動靜疑似有人回來了，陳意涵嚇得立刻關上抽屜，讓這場搞笑的突擊「行動終了」。不過在片尾，她依然堅持給老公的收藏貼上標籤，雙手交叉霸氣宣告這些刮鬍刷是「真・廢物」，更幽默補刀：「我告訴你，化妝師都摸不出來那些毛是什麼毛！」夫妻倆真實又相愛相殺的日常，再次成功逗樂大批粉絲。
因為許富翔剛好不在家，她趁機改成突襲模式，親自去翻老公沒先準備好的物品，想直接揭露更多她認為的「廢物」收藏。 最誇張的是一整排刮鬍刷和刮鬍膏，數量多到像展示品，甚至還有專門的木製展示櫃，讓陳意涵忍不住抱怨太離譜。 因為她又翻到腮紅和一堆保養品，邊吐槽邊幫老公貼上「真・廢物」標籤，最後還被疑似回家的動靜嚇到收工，整段互動充滿喜感。
精華 FAQ
因為許富翔剛好不在家，她趁機改成突襲模式，親自去翻老公沒先準備好的物品，想直接揭露更多她認為的「廢物」收藏。
最誇張的是一整排刮鬍刷和刮鬍膏，數量多到像展示品，甚至還有專門的木製展示櫃，讓陳意涵忍不住抱怨太離譜。
因為她又翻到腮紅和一堆保養品，邊吐槽邊幫老公貼上「真・廢物」標籤，最後還被疑似回家的動靜嚇到收工，整段互動充滿喜感。
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