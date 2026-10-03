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胡宇威、陳庭妮緣分注定 共同老家都在台灣東勢

記者趙大智／綜合報導
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「威妮CP」胡宇威（右）、陳庭妮讓人又相信愛情了。圖／「ELLE」國際中文版雜誌...
「威妮CP」胡宇威（右）、陳庭妮讓人又相信愛情了。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供

AI摘要

文章摘要整理：

胡宇威與陳庭妮從戲裡走到戲外，婚後又在今年7月迎來女兒，兩人更發現共同老家都在台中東勢，緣分與感情都令人稱奇。

「威妮CP」胡宇威、陳庭妮從戲裡走到戲外，結婚後又在今年7月迎來女兒，感情一路開花結果。沒想到兩人的緣分，早在相識前就已悄悄埋下伏筆，兩人的共同「老家」竟然都是台中東勢，連胡宇威自己都直呼不可思議。

從小在國外生活、於紐約出生長大的胡宇威透露，當初與陳庭妮聊天時提到自己的媽媽老家在東勢，陳庭妮第一反應還是不相信，「我說我是在紐約出生、長大，但是我媽媽的老家在東勢，她還一直懷疑我說『怎麼可能』？」

陳庭妮則笑著回憶，當時還特別「考」胡宇威，問他知不知道東勢有哪些地方，結果兩人越聊越發現，原來彼此的生命座標早就有交集。「我們的緣分是真的蠻難得的，尤其剛開始認識對方的時候，想說怎麼可能老家都在這個地方？」

相伴10多年，從戀人、夫妻一路走到父母，兩人的感情也在不同人生階段持續變化。陳庭妮回想當年懷孕時，自己其實有不少擔心，反而是胡宇威一貫的樂天個性讓她安定下來。有天她問胡宇威「你不緊張嗎？」沒想到他只淡定回：「不緊張啊，什麼好緊張的！」還告訴她要相信彼此的基因，相信兩人會有一個健康、快樂、幸福的寶寶。

那一刻讓陳庭妮瞬間被療癒，也讓她想起剛認識胡宇威時的悸動，「他還是十幾年前的那個他，還是可以用一句話，就讓你覺得『對，Easy，這根本就沒什麼！』」

兩人個性一個容易想多、一個天性樂觀，卻也正因如此互補。胡宇威形容陳庭妮一路走來始終保有熱血，想做的事就勇敢去突破；陳庭妮則被他的樂天吸引，「這個人好酷喔！他怎麼可以這樣想事情。」

如今兩人多了女兒，愛情也進入下一階段。回頭看這段10多年感情，陳庭妮感嘆：「我們好像改變了，但其實也沒有改變。」而胡宇威則用一句話形容兩人的關係：「這就是……愛。」

精華 FAQ

  • 因為胡宇威在紐約出生長大，外界原本以為他和台灣地方連結不深，沒想到他母親老家與陳庭妮的老家竟同在台中東勢，連他自己都直呼不可思議。

  • 陳庭妮起初不太相信，還特別考胡宇威知不知道東勢有哪些地方；聊著聊著才發現，兩人的生命座標早已交會，也更加感受到緣分難得。

  • 陳庭妮認為胡宇威的樂天常在她擔心時給她安定感，胡宇威則欣賞她熱血勇敢去突破；兩人雖然個性不同，卻因此互補，感情也一路走到成家。

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