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唱不贏AI 田馥甄陷自我懷疑淚訴「天啊！我不會唱歌了」

記者梅衍儂／綜合報導
田馥甄一度被AI試聽帶打擊，覺得自己好像不會唱歌了。(圖／何樂音樂提供)
田馥甄一度被AI試聽帶打擊，覺得自己好像不會唱歌了。(圖／何樂音樂提供)

AI摘要

文章摘要整理：

田馥甄談新專輯錄音時因AI歌聲DEMO過於完美而陷入自我懷疑，幸經調整後重拾信心，並宣布12月將在小巨蛋連開6場演出。

田馥甄昨舉辦新專輯「要去什麼地方The Land of Maybe」媒體見面會，除了宣布12月將5度攻蛋，也談到錄音過程遭遇演藝生涯中極大的挫折感，直言自己「不會唱歌了」，更難受到哭著打給公司主管。

即便是金曲歌后，但在AI如此盛行的風氣中，連田馥甄都被逼哭，她吐露現在流行以AI歌聲製作DEMO，精算過的音色、厚度與穿透力都極致完美，「結果我自己進錄音室唱才發現，天啊！AI唱歌不用換氣、沒有音域限制，還有無止境的華麗轉音，我唱的時候根本沒有當初聽DEMO那麼好聽！」

以前錄音總能輕易超越DEMO的她，這次面對「人性與非人性」的比較極度受挫，「我覺得自己不會唱歌了，怎麼沒有觸動到我自己？」最後靠著旁人開導「只是習慣問題」並調整編曲歌詞，才重新找回對音樂的信心。有趣的是，田馥甄爸爸也在網路上被AI歌聲驚豔，還跑去問她：「這個人唱歌怎麼這麼好聽？妳認識嗎？」想學但是學不好，讓她發現原來父女都陷入和AI較勁的困境。

她將在台北小巨蛋舉辦跨2周共6場演出，她笑說：「我也不知道為什麼我會答應，我還收到媽媽訊息說『你要辦6場？會不會太累了？』」表示媽媽其實不想要她辦演唱會，「但我沒有聽媽媽的話，我聽歌迷的話，畢竟歌迷也是一種衣食父母」。

隨著年歲增長，以前無酒不歡、天亮才睡的她，如今步調放慢，早睡早起，一周飲酒不到一天。6場對她的體力來說應該非難事，她笑說：「每次聽到歌迷哀嚎（搶不到票），我就想是不是可以多為他們付出一場，我會盡量給予，但大家也要學會知足。」

田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供
田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供

精華 FAQ

  • 她表示現在許多DEMO都用AI歌聲製作，音色、厚度與穿透力都很完美，自己進錄音室後反而覺得唱得不如AI，甚至一度懷疑自己不會唱歌了。

  • 在旁人安慰她只是習慣問題後，她透過調整編曲與歌詞，慢慢適應AI版DEMO和真人演唱的差異，最後才重新建立對自己唱功與音樂表達的信心。

  • 她將在台北小巨蛋跨2周舉辦共6場演出，並笑說連媽媽都擔心她太累，但她仍選擇回應歌迷期待，也希望在能力範圍內盡量多唱幾場。

田馥甄

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