我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

品牌夾克專櫃169美元、好市多27美元 華人買四件：比Outlet還便宜

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

吳奇隆因在北京揮舞五星旗引發球迷抗議，富邦悍將最終以身體不適為由取消其10月4日開球；同時政府重申藝人涉政治宣傳的查處立場。

中華職棒球團邀請嘉賓再次因為場上政治事件生波，原訂10月4日要赴新莊棒球場開球的吳奇隆，日前赴北京天安門廣場揮舞五星旗並祝「國慶快樂」，消息引發大批球迷反彈。富邦悍將2日公告，吳奇隆因「個人身體不適」，取消原訂開球活動。

富邦悍將原定8月8、9日舉行「旅行趣」主題日，邀請吳奇隆擔任開球嘉賓，因天候不佳延賽，改於10月4日再次邀請。日前在臉書公布「10月4日開球嘉賓・偶像男神吳奇隆」消息後，原本希望能為球迷帶來驚喜，然而吳奇隆近日在微博分享重返天安門廣場的影片，手持五星旗重現多年前合影畫面，引發球迷抗議，甚至要求球團比照台鋼雄鷹取消陳曉東演出。

相關貼文瞬間成為球迷發洩不滿的戰場，許多人紛紛在下方貼出吳奇隆手持五星旗的照片，表達強烈抗議與不滿情緒。有人直言：「請取消這位中國人開球可以嗎」、「為什麼要請過氣藝人來開球？沒有更好的人選嗎？」甚至有情緒激動的球迷怒嗆：「悍將瘋了嗎！他要是敢來，就直接在球場大聲嗆他滾回中國去！」要求球團正視球迷訴求，取消相關活動。

爭議持續延燒，富邦悍將2日中午宣布：「吳奇隆先生因個人身體不適，取消原訂10月4日開球活動。」球團並公布退票辦法，因應活動異動，如有票務調整需求，本場賽事開放免手續費退票，截止時間為10月3日23時59分。

海基會副秘書長黎寶文2日在例行記者會表示，海基會與政府立場一致，有兩個不可逾越的紅線，第一是不要鼓吹戰爭或武統台灣，第二是要維護中華民國台灣的主權。他說：「沒有人希望戰爭，台海的和平是兩岸人民共同期望，也是國際社會的共同利益。」

陸委會多次警告，台灣藝人若配合中國宣傳、矮化或消滅中華民國國家主權，或宣揚對台動武，將依「兩岸人民關係條例」查處。今年10月1日仍有吳慷仁、陳妍希、張晨光等19名台灣藝人發文祝賀中華人民共和國十一國慶。

精華 FAQ

  • 他原訂10月4日到新莊棒球場替富邦悍將開球，但因日前在北京揮舞五星旗、祝賀中國國慶，引發球迷強烈反彈，球團最後以個人身體不適為由取消活動。

  • 不少球迷在球團貼文下留言抗議，批評邀請安排不妥，甚至要求比照其他案例直接取消。也有人怒嗆若他到場就要在球場高喊要他「滾回中國去」。

  • 富邦悍將宣布取消開球並提供免手續費退票；海基會與陸委會則重申，藝人若配合中國宣傳、矮化主權或鼓吹動武，可能依兩岸相關規定查處。

五星旗 吳奇隆 天安門

上一則

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

下一則

與珍妮佛羅培茲分手兩年 班艾佛列克自曝感情空窗

延伸閱讀

中國十一將至 恐動員台藝人表態 梁文傑畫2紅線

中國十一將至 恐動員台藝人表態 梁文傑畫2紅線
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
MLB／李灝宇為何在那？「亂入」韋蘭德女兒開球影片 美球迷：他在演我

MLB／李灝宇為何在那？「亂入」韋蘭德女兒開球影片 美球迷：他在演我
黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」

黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」

熱門新聞

電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣
最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增
不再「有房就買」？華人置業版圖改

不再「有房就買」？華人置業版圖改