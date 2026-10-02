球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 吳奇隆因在北京揮舞五星旗引發球迷抗議，富邦悍將最終以身體不適為由取消其10月4日開球；同時政府重申藝人涉政治宣傳的查處立場。

中華職棒球團邀請嘉賓再次因為場上政治事件生波，原訂10月4日要赴新莊棒球場開球的吳奇隆 ，日前赴北京天安門 廣場揮舞五星旗 並祝「國慶快樂」，消息引發大批球迷反彈。富邦悍將2日公告，吳奇隆因「個人身體不適」，取消原訂開球活動。

富邦悍將原定8月8、9日舉行「旅行趣」主題日，邀請吳奇隆擔任開球嘉賓，因天候不佳延賽，改於10月4日再次邀請。日前在臉書公布「10月4日開球嘉賓・偶像男神吳奇隆」消息後，原本希望能為球迷帶來驚喜，然而吳奇隆近日在微博分享重返天安門廣場的影片，手持五星旗重現多年前合影畫面，引發球迷抗議，甚至要求球團比照台鋼雄鷹取消陳曉東演出。

相關貼文瞬間成為球迷發洩不滿的戰場，許多人紛紛在下方貼出吳奇隆手持五星旗的照片，表達強烈抗議與不滿情緒。有人直言：「請取消這位中國人開球可以嗎」、「為什麼要請過氣藝人來開球？沒有更好的人選嗎？」甚至有情緒激動的球迷怒嗆：「悍將瘋了嗎！他要是敢來，就直接在球場大聲嗆他滾回中國去！」要求球團正視球迷訴求，取消相關活動。

爭議持續延燒，富邦悍將2日中午宣布：「吳奇隆先生因個人身體不適，取消原訂10月4日開球活動。」球團並公布退票辦法，因應活動異動，如有票務調整需求，本場賽事開放免手續費退票，截止時間為10月3日23時59分。

海基會副秘書長黎寶文2日在例行記者會表示，海基會與政府立場一致，有兩個不可逾越的紅線，第一是不要鼓吹戰爭或武統台灣，第二是要維護中華民國台灣的主權。他說：「沒有人希望戰爭，台海的和平是兩岸人民共同期望，也是國際社會的共同利益。」

陸委會多次警告，台灣藝人若配合中國宣傳、矮化或消滅中華民國國家主權，或宣揚對台動武，將依「兩岸人民關係條例」查處。今年10月1日仍有吳慷仁、陳妍希、張晨光等19名台灣藝人發文祝賀中華人民共和國十一國慶。