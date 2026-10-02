蘇慧倫攜張孝全 「欠妳的那場婚禮」入圍AACA

「欠妳的那場婚禮」中，張孝全(右)飾演事業愛情兩頭空廢中年樂團主唱，蘇慧倫(左)則詮釋中年女性在婚姻失望中。(圖／公視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 公視《欠妳的那場婚禮》在2026新加坡AACA入圍4項大獎，蘇慧倫、張孝全雙雙角逐男女主角，嚴藝文也憑編劇表現獲得國際肯定。

「2026新加坡 亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards，AACA）日前公布入圍名單，台灣的公共電視共有五個節目入圍九項大獎，其中「欠妳的那場婚禮」表現最亮眼，一口氣搶下最佳影集、最佳編劇、最佳女主角及最佳男主角四項提名，蘇慧倫、張孝全更首度角逐AACA男女主角獎。

蘇慧倫劇中飾演面對婚姻失望的中年女性，細膩演繹愛情、失落與不甘交織的情緒，此次將與香港 「港劇女王」佘詩曼等各國演員角逐最佳女主角。得知入圍後，她說：「這是一個很大的鼓勵。」並感謝導演嚴藝文在拍攝過程中的信任與引導，也謝謝所有演員及幕後團隊，「期待劇集被更多人看見和喜歡。」

張孝全則挑戰過往少見的生活化角色，飾演有些頹靡、狼狽的「廢中年」周可傑，與過去形象有明顯落差。此次他將與中國大陸「太平年」白宇、香港「翻盤下半場」黃浩然、日本「ちるらん新撰組鎮魂歌」山田裕貴等角逐最佳男主角。

對於獲得國際肯定，張孝全感謝導演把角色交給自己，也感謝劇組與觀眾，「也把入圍的喜悅獻給所有仍在努力追夢的人。」

導演兼編劇嚴藝文過去以「影后」、「俗女養成記」刻畫女性生命與成長，此次首度從男性視角創作「欠妳的那場婚禮」，不只男女主角雙雙入圍，連編劇也獲得肯定。她特別感謝蘇慧倫與張孝全，「在拍攝過程當中全心的投入，願意把最脆弱的一面展現在角色上」。

除了「欠妳的那場婚禮」，公視與新加坡新傳媒首度跨國合製的人文紀實節目「列車人生」，也獲國際肯定，其中土耳其篇、西班牙篇分別入圍最佳串流平台原創節目及最佳剪輯，後者剪輯為程紀皓。