突發「胸悶背痛」90分鐘搶回一命 陳建州露面致謝醫護

陳建州呼籲大家，多注意這個心血管疾病。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳建州在球場上突發胸悶背痛，經防護員警覺與台大醫院迅速處置，從急診到手術僅90分鐘，順利化險為夷並呼籲重視心血管健康。

台灣藝人陳建州 （黑人）日前驚傳健康亮紅燈，引發外界關注。他日前在富邦勇士新賽季媒體日首度公開露面受訪，親自還原當時驚險的發病過程。他透露，自己最初只覺得是單純的背痛，沒想到竟是突發的心血管危機，所幸在防護員的機警反應與台大醫院的迅速搶救下，從掛急診到完成手術僅花了短短90分鐘，成功化險為夷。

噓！星聞報導，陳建州回憶起發病當下的情況，表示事發地點就在籃球場上。當時他正在場邊進行伸展動作，起初只覺得背部有些不適，以為是肌肉痠痛，但隨後突然感到強烈的「胸悶與背痛」，讓他直呼：「這一次我真的有點受不了，我先來去（醫院）啊。」

察覺身體異狀後，陳建州詢問了現場的防護員，防護員一聽症狀，立刻察覺情況不單純，當下嚴肅地對他說：「黑哥，趕快去醫院看一下好了，這個好像不大正常。」陳建州隨即聽從建議，趕往醫院掛急診。

陳建州在受訪時，特別向台大醫院的醫療團隊表達了深深的謝意。他驚訝於醫療團隊的高效率，「從急診室到手術躺在床上，90分鐘內就搞定。」歷經這場生死交關的突發事件，讓他不禁感嘆：「我覺得自己算幸運啦！」

經過這次的驚魂記，陳建州也語重心長地藉由自身經驗向大眾呼籲：「藉由這一次機會，就是讓更多我這個年紀，或者是接近這個年紀的朋友們，多注意這個心血管疾病。」至於目前的身體復原狀況，陳建州也笑著向大家報平安，表示現在一切都非常平安、順利，並感謝外界對他的關心與祝福。