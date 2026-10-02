我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

金馬獎影后競爭激烈 宋芸樺、蔡思韵、9m88成遺珠

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋芸樺是金馬獎最佳女主角遺珠之一。(圖／興揚電影提供)
宋芸樺是金馬獎最佳女主角遺珠之一。(圖／興揚電影提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第63屆金馬獎最佳女主角評選競爭激烈，宋芸樺、蔡思韵與9m88雖未入圍五強，仍因細膩且具層次的演出獲評審高度肯定。

第63屆金馬獎最佳女主角競爭激烈，評審除了肯定正式入圍者的精采演出，也公開「遺珠」名單，其中「告別的年代」宋芸樺、「泥娃娃」蔡思韵，以及「女孩」9m88都獲得評審高度肯定，雖最終未能進入最佳女主角五強，仍是評審討論時備受矚目的演出。

金馬執行長聞天祥表示，宋芸樺擅長詮釋少女時代的少女情懷與情竇初開，在「告別的年代」中，隨著角色一路成長，進入成年階段後面對情欲時的想望與忐忑，她也都能細膩掌握，讓角色的情感變化具有層次。

9m88則在「女孩」中面對不同表演挑戰，不僅要處理角色自身的情感，也因故事與地域設定，需要在不同語言之間切換。聞天祥指出，她為此下了相當大的功夫，整體表演具有說服力。至於蔡思韵在「泥娃娃」中的角色，人物設定容易讓觀眾產生負面印象，但她進一步讓觀眾看見角色除了母親身分之外，作為妻子、情人所承受的責任與痛楚，以及人物自身對情感與欲望的需求。評審認為，她成功呈現角色不同面向，讓人物不只是單一的負面形象。

本屆最佳女主角最終名額有限，因此出現遺珠難以避免。評審花費大量時間完整觀看所有作品，再透過討論與投票做出選擇，每一個決定都有其價值與參考性。

精華 FAQ

  • 評審公開的遺珠包括《告別的年代》宋芸樺、《泥娃娃》蔡思韵，以及《女孩》9m88。三人雖未進入最佳女主角五強，但都在評審討論中受到高度肯定。

  • 聞天祥指出，宋芸樺擅長詮釋少女情懷與情竇初開，角色進入成年後面對情欲時的想望與忐忑，她也能細膩掌握，讓人物情感變化呈現出清楚層次。

  • 9m88在《女孩》中需切換不同語言並處理角色情感，評審認為她下了很大功夫且整體具說服力；蔡思韵則讓角色不再只是負面印象，而是呈現母親、妻子與情人的多重面向。

上一則

我不是戀愛腦… 董璇甩開外遇渣夫陰影 親揭再婚主因

下一則

孫怡奪平遙影后 前夫董子健台下這「眼神」網：全是故事

延伸閱讀

金馬63／阮經天3度搶影帝 碰劉冠廷、戴立忍「死亡之組」

金馬63／阮經天3度搶影帝 碰劉冠廷、戴立忍「死亡之組」
金馬63／「少林足球」田啟文入圍男配 碰MIRROR江𤒹生

金馬63／「少林足球」田啟文入圍男配 碰MIRROR江𤒹生
金馬63／舒淇入圍最佳新導演 「女孩」搶最佳劇情片

金馬63／舒淇入圍最佳新導演 「女孩」搶最佳劇情片
楊紫瓊苦練2年當「魔方小姐」 回歸華語影壇秀地道廣東話

楊紫瓊苦練2年當「魔方小姐」 回歸華語影壇秀地道廣東話

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩