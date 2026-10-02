金馬獎影后競爭激烈 宋芸樺、蔡思韵、9m88成遺珠

宋芸樺是金馬獎最佳女主角遺珠之一。(圖／興揚電影提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎最佳女主角評選競爭激烈，宋芸樺、蔡思韵與9m88雖未入圍五強，仍因細膩且具層次的演出獲評審高度肯定。

第63屆金馬獎最佳女主角競爭激烈，評審除了肯定正式入圍者的精采演出，也公開「遺珠」名單，其中「告別的年代」宋芸樺、「泥娃娃」蔡思韵，以及「女孩」9m88都獲得評審高度肯定，雖最終未能進入最佳女主角五強，仍是評審討論時備受矚目的演出。

金馬執行長聞天祥表示，宋芸樺擅長詮釋少女時代的少女情懷與情竇初開，在「告別的年代」中，隨著角色一路成長，進入成年階段後面對情欲時的想望與忐忑，她也都能細膩掌握，讓角色的情感變化具有層次。

9m88則在「女孩」中面對不同表演挑戰，不僅要處理角色自身的情感，也因故事與地域設定，需要在不同語言之間切換。聞天祥指出，她為此下了相當大的功夫，整體表演具有說服力。至於蔡思韵在「泥娃娃」中的角色，人物設定容易讓觀眾產生負面印象，但她進一步讓觀眾看見角色除了母親身分之外，作為妻子、情人所承受的責任與痛楚，以及人物自身對情感與欲望的需求。評審認為，她成功呈現角色不同面向，讓人物不只是單一的負面形象。

本屆最佳女主角最終名額有限，因此出現遺珠難以避免。評審花費大量時間完整觀看所有作品，再透過討論與投票做出選擇，每一個決定都有其價值與參考性。