金馬獎／阮經天3度爭帝 無台女星入圍影后 舒淇搶新導演
第63屆金馬獎公布入圍名單，狂忘警探以11項領跑，阮經天三度問鼎影帝，影后則由港、陸、馬女星競逐，台灣女星全數缺席。
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第63屆金馬獎公布入圍名單，狂忘警探以11項領跑，阮經天三度問鼎影帝，影后則由港、陸、馬女星競逐，台灣女星全數缺席。
台灣第63屆金馬獎日前公布入圍名單，電影「狂忘警探」入圍11項成大贏家，其次是「女孩」十項，及「雙囍」、「善男信女」的九項入圍。阮經天則以「狂忘警探」三度入圍金馬影帝，金馬影后舒淇今年回到夢開始的地方，以「女孩」入圍最佳新導演獎。
本屆影后組無台灣女星入圍，集結港、陸、馬來西亞女星競逐，金馬影后楊雁雁（馬來西亞）以「我們不是陌生人」再度入圍，將與「第四幕」袁澧林（香港）、「雙囍」余香凝（香港）、「謊言生活」梁翠珊（大陸）、「善男信女」鍾雪瑩（香港）捉對廝殺，被形容為「死亡之組」。
影帝組阮經天以「狂忘警探」三度入圍金馬影帝，將與「雙囍」劉冠廷、「功夫」戴立忍、「黑潮」陳澤耀、「善男信女」楊偉倫同場競逐。
阮經天得知入圍後感性地說：「謝謝金馬的垂愛與肯定，能和『狂忘警探』的劇組一起工作，本身就已經是一件很幸福的事。謝謝所有夥伴一路上的幫助與陪伴，也恭喜所有入圍的優秀電影工作者。能因為電影一起走到這裡，很珍惜也很感謝，謝謝。」
劉冠廷繼2020年以「消失的情人節」，暌違六年再度角逐影帝。他透露，當天收工得早能夠回家跟小豆（老婆孫可芳）還有小太陽一起看公布記者會，「公布到男主角聽到自己的名字被念出來的時刻，全身起雞皮疙瘩像被雷打到一樣，然後跟小豆相擁痛哭，小太陽在旁邊不知道發生什麼事，但一路都跟我們一起拍手。」
戴立忍則是生涯第11度入圍金馬獎，過去曾拿下最佳男配角、最佳創作短片、最佳導演及最佳原著劇本四座金馬獎。此次憑「功夫」飾演神祕流浪漢兼武林高手，首度入圍最佳男主角，讓本屆影帝之爭格外受到矚目。
電影「狂忘警探」以11項入圍成為本屆最大贏家，緊接著是「女孩」的10項，以及「雙囍」和「善男信女」的9項，顯示今年競爭相當激烈。 因為本屆影后入圍名單沒有台灣女星，改由香港、中國大陸與馬來西亞女星同場競逐，包括楊雁雁、袁澧林、余香凝、梁翠珊與鍾雪瑩，實力接近難分高下。 阮經天憑「狂忘警探」第三度入圍金馬影帝，將與劉冠廷、戴立忍等人競爭；舒淇則以「女孩」入圍最佳新導演，回到她與金馬淵源深厚的舞台。
精華 FAQ
電影「狂忘警探」以11項入圍成為本屆最大贏家，緊接著是「女孩」的10項，以及「雙囍」和「善男信女」的9項，顯示今年競爭相當激烈。
因為本屆影后入圍名單沒有台灣女星，改由香港、中國大陸與馬來西亞女星同場競逐，包括楊雁雁、袁澧林、余香凝、梁翠珊與鍾雪瑩，實力接近難分高下。
阮經天憑「狂忘警探」第三度入圍金馬影帝，將與劉冠廷、戴立忍等人競爭；舒淇則以「女孩」入圍最佳新導演，回到她與金馬淵源深厚的舞台。
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