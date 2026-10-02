金馬63／舒淇無緣與馮德倫一起入圍 為邱澤、9m88叫屈：心在滴血

舒淇。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 舒淇執導的《女孩》勇奪金馬獎10項提名，但邱澤與9m88未入圍讓她感到遺憾；同時，老公馮德倫主演的《第四幕》也未能助兩人同場入圍。

金馬影后舒淇 首度執導的電影「女孩」，昨入圍本屆金馬獎10項大獎，僅次於「狂忘警探」的11項，舒淇更獲最佳新導演獎提名。而老公馮德倫主演的電影「第四幕」，該片女主角袁澧林也再度入圍金馬影后，但馮德倫為影帝遺珠，也讓兩人無緣一起入圍。

馮德倫在電影「第四幕」中身兼編導與主角，金馬影展執行委員會執行長形容馮德倫展現極具歷練的表演，必須讓片中三位女演員和他產生糾結，與片中三位女主角形成有趣的張力，讓聞天祥讚嘆：「帥真的有需要！」

而舒淇得知「女孩」入圍10項大獎後，也表示：「為邱澤 與9m88沒有入圍，感到非常的遺憾⋯⋯正在失落中，心正在滴血，還好其他獎項都得到認可，少滴幾滴血，少流幾行淚，也就這樣吧～心情正在低落中。」

第63屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬YouTube同步觀賞。

舒淇入圍最佳新導演獎。(圖／金馬執委會提供)