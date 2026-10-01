黑料纏身 隋棠深夜發聲：上輩子的債吧

隋棠透過一段與友人的對話吐露心聲，友人心疼她「太容易被看見」，也感嘆她一路遇過不少風波，卻始終沒有因此變得尖銳、冷漠。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 隋棠因楓樹韓國烤肉租金爭議再度被捲入風波，深夜透過友人對話自嘲「上輩子的債吧」，Tony也發聲澄清並心疼她遭波及。

隋棠 近日因老公Tony引進的「楓樹韓國烤肉」租金 爭議再度被捲入風波，Tony2日發出中英文聲明替妻子抱不平，隋棠今(2)天下午將出席代言活動，前一晚深夜透過一段與友人的對話吐露心聲，友人心疼她「太容易被看見」，也感嘆她一路遇過不少風波，卻始終沒有因此變得尖銳、冷漠。

隋棠深夜分享的對話中，友人形容她「很漂亮、很耀眼、很特別」，也因為如此，很容易被人喜歡、被人愛上，更容易成為別人注意的焦點。友人認為，隋棠從來不是會為了討好所有人，就把自己縮小或偽裝的人，「妳直率、坦誠、不虛偽，喜歡就是喜歡，不喜歡也不會假裝」。

友人也特別心疼的是，隋棠明明碰過許多「亂七八糟的人跟事」，卻沒有因此改變，「妳還是很善良，還是像小太陽一樣溫暖著身邊的人」。更感嘆「有幸遇到這麼好的妳，卻不知道要好好珍惜」，最後對她說：「妳一直都是一個很值得被喜歡、被珍惜，也很珍貴的人喔，I love u。」

這段對話也提到隋棠「怎麼一直被針對」，她則幽默回應：「上輩子的債吧。」還笑說：「不是的話他們下輩子就都是我的貴人了！」當友人表示要詛咒他們「吃屎吧」，隋棠反而勸道：「不要為那些不值得的人造口業」，並留下「我們自己專心升級就好了」這句話。

而這波「楓樹韓國烤肉」租金糾紛，原本焦點在餐廳與房東之間，隨著事件延燒，隋棠卻再度成為外界討論焦點。Tony昨也發聲表示，自己自2025年起已與Maple Tree House無任何經營管理關係，並心疼妻子遭到與事件「毫無關係人士」的攻擊、蒙受不白之冤。

事件延燒之際，隋棠過往曾被討論的事件也再度被「打包」翻出，包括實境節目「請世界吃桌」與千千的互動、大直豪宅管理費、綁骨盆事件，以及她與姚元浩早已和好，卻仍不時被提起的美工刀事件等。