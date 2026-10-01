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李蒨蓉爆老公交往過「很多女明星」：我不是第一個

記者陳穎／綜合報導
李蒨蓉(左)和老公李德立聊過往情史。(取材自李蒨蓉Instagram)
李蒨蓉(左)和老公李德立聊過往情史。(取材自李蒨蓉Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

李蒨蓉在合拍短片中爆料老公李德立曾交往過多位女明星，並回憶他當年抗拒公開露面，後來仍驚喜現身新書記者會力挺她。

女星李蒨蓉與老公李德立(Alan)結婚22年，夫妻倆平時不時透過社群分享生活點滴，近日兩人合拍短片，李蒨蓉意外聊起老公過去的感情史，笑虧他「以前交過很多女明星的女朋友」，還重提當年兩人交往時，Alan意外被媒體封為「法拉利男」的往事，夫妻互動引發網友討論。

影片一開始，李蒨蓉分享最近看到一則網友留言，對方表示很喜歡夫妻倆拍的影片，甚至自稱是Alan的鐵粉。看到老公意外多了粉絲，她忍不住逗他：「你現在應該很得意吧？怎樣當明星的感覺如何？」Alan則淡淡回應：「沒什麼很好感覺。」

夫妻聊著聊著，李蒨蓉也想起兩人剛交往時的一段趣事。當時她準備推出第一本美容書，並籌辦新書記者會，由於Alan當時從未公開露面，她原本盤算著男友如果能到場支持，隔天或許就能增加新聞版面。

沒想到Alan當時卻婉拒出席。回憶起當時的想法，他解釋：「因為我就不是公眾人物啊，我去這樣很奇怪，還要再曝光，很不舒服，不要。」對於公開曝光一事，他當時相當抗拒。聽到老公這番說法，李蒨蓉忍不住笑虧：「你以前交過很多女明星的女朋友啊，我又不是第一個。」她透露，後來兩人交往的消息曝光，Alan還是受到媒體關注，甚至因此被冠上「法拉利男」的稱號。

不過，雖然Alan一開始不願在公開場合現身，最後仍在新書記者會接近尾聲時驚喜現身，手捧一大束鮮花到場支持。李蒨蓉回憶起當時的畫面仍印象深刻，原本不期待他公開露面的她，看到丈夫突然出現，自然是又驚又喜。

精華 FAQ

  • 她笑虧老公李德立以前交過很多女明星的女朋友，還強調自己不是第一個，藉此帶出兩人交往初期的往事，也讓這段夫妻對話成為討論焦點。

  • 他認為自己不是公眾人物，若公開現身會顯得很奇怪，也擔心因此再被曝光，感到不舒服，所以一開始明確拒絕出席支持。

  • 雖然起初抗拒露面，但Alan在新書記者會接近尾聲時仍驚喜現身，手捧一大束鮮花到場力挺，讓原本不抱期待的李蒨蓉又驚又喜。

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