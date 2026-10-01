許光漢拍科幻大片解鎖神祕身分 難忘跟「自己的手」調情

全民男神許光漢即將解鎖神祕身分，化身「CeraVe Man」科幻修護大片重磅預告引爆熱議。(圖／CeraVe適樂膚提供)

AI摘要 文章摘要整理： 許光漢推出科幻修護大片前導預告，以未來感造型與1比1科技手吸睛，並透露拍攝時還要和自己的手對戲，展現新角色CeraVeMan的話題性。

「全民男神」許光漢 近日解鎖神祕新身分，今重磅釋出六秒前導預告，讓粉絲先睹為快。預告中許光漢以充滿未來感的嶄新造型亮相，搭配彷彿置身電影「沙丘」般的沉浸式布景，視覺張力拉滿，其中最吸睛莫過於完美複製男神手臂的「一比一科技手」，連許光漢看了也驚喜直呼：「線條、紋路都一樣。」

現場導演更下指令要他投入感情與這隻手對戲，展現輕摸、帶點勾人氣息的調戲感，讓他印象深刻笑說：「調戲自己的手？滿特別的。」完整版科幻修護大片即將登場，請大家拭目以待。

許光漢憑藉多變角色與細膩演技累積許多話題之作，各大時裝周都能看見他的身影，更跨足音樂、實境、戲劇等多種領域，堪稱當代娛樂時尚指標人物。這次他再創新角色，化身科幻感十足的「CeraVeMan」，搶先曝光的前導預告裡，許光漢以極具穿透力的眼神鎖定鏡頭，僅僅六秒就將期待值拉到最高點。

這支科幻修護大片富有極致未來感，製作團隊特別斥重金，量身打造獨一無二的許光漢「一比一科技複製手」，對此他驚嘆表示：「在拍攝前，特效公司來測量仿製拷貝我的手，做出了一比一毫無差異的樣子，連手臂線條、紋路都一樣，聽說那隻手價值不菲，真的是花很多心思在那隻手上。」

即便詮釋過無數複雜與高難度角色，許光漢這次為了演繹「CeraVe Man」也獻出難得的「第一次」，導演特別要求他跟「自己的手」上演深情對戲，成為最具話題性的橋段。

許光漢回想起來仍覺得相當有趣，「導演希望我輕摸他，有點調戲他的感覺。」他也大讚拍攝團隊的用心，現場環境的色調跟擺設調性，加上後製與特效，讓他彷彿置身電影「沙丘」般的質感氛圍。

在這支科幻大片前導預告裡，可瞥見太空艙外的世界已呈現乾荒烈日的沙漠景色，「CeraVeMan」在重新獲得肌膚屏障修護後，即將再次出任務拯救世界。而從前導預告中的乾荒環境回到日常，許光漢作為紅遍亞洲、頻繁飛往世界各地的國際級演員，也經常需要面對冷氣房、乾燥城市等各種環境變化。

談到維持肌膚狀態的私房祕訣？他透露自己最重視肌膚的基礎修護與保濕，首推CeraVe適樂膚的保濕乳液，是他最信任的屏障修護，直呼：「它的保濕性真的非常高，質地很好推開。

像有時候工作會到不同的環境，不同的地方，可能一整天的冷氣房又或是有時候拍戲會到比較乾燥的城市，就會拿出來使用，它的保濕性真的非常好。」幫助他常保令人羨慕的肌膚。

許光漢在全新科幻修護大片預告中，調戲自己的「一比一科技手」。(圖／CeraVe適樂膚提供)